Omplassert nok en gang. Uten å bli informert eller få ordentlig mulighet til å forberede meg. Og verst av alt: uten å få et valg. Men slik er det å være i fangenskap.

Jeg forsto aldri hvorfor det å miste sin frihet var så grusomt før jeg selv ble låst inne. Hvordan det føles når noen andre bestemmer hva man kan og ikke kan gjøre, er ubeskrivelig nedverdigende.

Afshin Ismaeli

Man burde være takknemlig om man i det hele tatt får mat og mulighet til å bruke toalett her hos kurderne. Det å bli banket opp og torturert fysisk og psykisk foran sine barn er bare en brøkdel av alle forferdelighetene som foregår her. Selvfølgelig finnes det ingen andre bevis enn folks egne vitnemål om slike hendelser.

Mangel på vilje til å hjelpe

Fengselscellene er så små at flere kvinner og barn må dele én madrass for å sove, og på dagtid har vi bare sjeldne muligheter til strekke ut benene i sittende posisjon.

Ingen ventilasjon, intet dagslys, mangel på mat og ingen medisinsk hjelp med mindre man er døende. Flere måneder i strekk.

Fakta: Aisha Shezadi Bærums-kvinnen Aisha Shezadi ble kjent i Norge da hun i 2011 frontet bruk av det heldekkende plagget nikab. Hun ble intervjuet i Dagsrevyen og reiste rundt på norske skoler for å fortelle om sin tro. I august 2014 dro hun til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS. Aisha Shezadi og hennes sønn befinner seg nå i flyktningleiren Al-Roj i Syria. Tidligere var hun i Al-Hol-leiren. Shezadi er under etterforskning fra PST for terrordeltagelse.

Men igjen, ingen offentlig dokumentasjon på at dette faktisk finner sted i mange av fengslene her hos kurderne. Og det verste med det hele er at det er små barn med i bildet som ikke blir tatt hensyn til. Uskyldige barn som i lange perioder har gjennomgått disse umenneskelighetene og sitter igjen med fysiske skader og psykiske arr.

Angst, kroniske sykdommer og underernæring, bare for å nevne noen få eksempler. Mange har vært døden nær, mens noen barn faktisk har dødd. Både på grunn av mangel på medisinsk hjelp, men mest på grunn av mangel på vilje til å hjelpe. Gang på gang har vi fått høre ting som «hva så om daesh-ungen din dør?» eller «det er bedre om ungen din dør» og lignende fra det såkalte helsepersonalet i al-Hol.

Mange mener vi bør være takknemlige

Det er mange blant oss som mener vi burde holde kjeft og være takknemlige for at vi ikke er hos Bashar eller i Irak. Det stemmer kanskje at det er mindre ille her sammenlignet med mange andre steder. Men det betyr ikke at vi må tie om det som faktisk foregår. Det er kun fordi amerikanerne styrer i de øverste delene av systemet her (hvis man kan kalle det et system) at det er noe bedre her. Kurderne forteller oss ofte at «hadde det ikke vært for amerikanerne, hadde vi slaktet dere».

Det var på mange måter en lettelse å bli plassert i leir etter tiden i fengsel, men det er også mange ulemper og negative sider ved å bo her. Al-Hol er blitt til et rent mareritt etter at den siste dritten som var igjen av Daesh (IS, red.anm.) overga seg og ble brakt til flyktningleirene.

Barn venter på fengslede mødre

Det er stor forskjell mellom Roj og al-Hol. Her i Roj er det mange ting som er mye bedre, for eksempel med tanke på tilgang til vann, strøm, brukbare toaletter og medisinsk hjelp. På den annen side er det mye strengere regler og mer overvåking og kontroll her, noe som kanskje er til vår egen fordel og sikkerhet, men det gir mer følelse av fangenskap. Og dette er noe som er mentalt tungt å takle, spesielt med tanke på hva vi og våre barn allerede har vært gjennom.

Her er risikoen større for plutselig å bli plukket opp midt på natten og bli plassert i fengsel på bakgrunn av kun mistanker. I skrivende stund er det minst syv barn, hvorav minst ett er et ammende spedbarn, som i månedsvis har ventet på at deres mødre skal komme tilbake fra fengsel. Ingen vet hvorfor de ble fengslet, og hittil er det ingen informasjon om når de vil bli returnert. Om de i det hele tatt vil bli returnert.

Det er foreløpig kvinner her i leiren som frivillig tar seg av disse barna, uten noen som helst hjelp fra leirledelsen. Dette er bare ett av mange eksempler jeg selv har vært vitne til, og mest sannsynlig er det ikke siste gangen det vil skje.

Barn med separasjonsangst

Konstant å leve i frykt for å bli separert fra sine barn, er et høyt nivå av ondskap. Og det å foreslå å åpne for at barn skal kunne returneres uten sine mødre, uten å ta hensyn til hva slags negativ effekt det kan ha på barna som allerede er traumatisert i så stor grad, er mildt sagt kvalmt. Mange av barna er gamle nok til å huske hva som har skjedd og har utviklet en såpass ekstrem separasjonsangst at det vil være tortur å ta fra dem deres mødre.

Det finnes folk, også blant oss, som mener at man for enhver pris burde sende barna ut herfra om man har mulighet. De mener at det er egoistisk å la barna lide mer.

Jeg forstår deres standpunkt, men er ikke enig. Jeg vet at det er mange barn som vil bli enda mer psykisk belastet og traumatisert om de ikke har sine mødre. Med mindre det er reelle grunner som gjør at barnet faktisk har bedre av å bli sendt til hjemlandet.

Vi er alle forskjellige og har ulik forståelse av hva som er til barnas beste. Jeg har redegjort for mitt ståsted. Folk kan tro hva de vil.