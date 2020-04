Budskapet fra dagligvarebransjen har vært at situasjonen er under kontroll. Det er ikke for mange folk i butikkene, det er nok mat og smitteverntiltak er iverksatt. Men de ansatte er slitne og fortjener noen dager fri i påsken.

Dette er kommentaren Ropstad reagerer på. Blir det koronakaos i Oslo-butikkene i påsken, ligger ansvaret hos Kjell Ingolf Ropstad

– Pragmatisk tilnærming

Butikkene vil være stengt som vanlig i påsken, av hensyn til de ansatte. Jeg har hatt en pragmatisk tilnærming til denne saken. Selv om jeg er tilhenger av å holde butikkene stengt på helligdager, så har ikke dette vært avgjørende for hvordan jeg har vurdert denne saken. Vi er i en krisesituasjon og vi gjennomfører mange ekstraordinære tiltak av hensyn til liv og helse.

Rådene jeg har fått fra bransjen og de ansatte har vært helt entydige, det er ikke behov for å holde åpent i påsken.

Ansatte i varehandelen har gjort en fantastisk innsats. Alle som har vært innom en butikk har sett hvordan de har iverksatt smitteverntiltak, merket, vasket og satt opp skjermer mot kassene.

De har gått på jobb selv om de møter mye folk og kan bli utsatt for smitte. Og mange av dem har jobbet ekstremt mye de siste ukene. Da jeg besøkte Rema 1000 på Ensjø før helgen, var det ut fra et ønske om å støtte opp om de ansatte.

– Dønn slitne

Min kollega Torbjørn Røe Isaksen viser til at påskeåpne butikker har vært tema i hans kontakt med partene i arbeidslivet, inkludert LO.

Som han sa til Aftenposten på fredag: – Da fikk vi en svært klar tilbakemelding fra både fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene om at det nå er så mange i dagligvarehandelen som er dønn slitne, la vi dette bort. Tilbakemeldingen gikk på at enkelte ansatte nå er helt tomme for energi, etter å ha jobbet under ekstremt krevende forhold.

Det jeg har gjort er å lytte til dem som har skoene på: de som er organisert i Handel og Kontor, til bransjen ved blant annet Rema 1000 og Virke. De er tydelige: Det er en dårlig takk for å ha jobbet svært hardt de siste ukene å skulle jobbe mer.

– Håndterer helligdagene

Jeg mener det er å undervurdere folk når det å ha åpne butikker i tre dager som ellers er hverdager, blir en mye diskutert sak under koronakrisen.

Det er all grunn til å tro at folk er i stand til å håndtere to helligdager på rad uten å gå berserk foran kjøledisken eller i dopapirhyllene.

Rema 1000 forteller om at handelen i butikkene går ordnet for seg, og at de nå har snudd i saken om å få holde åpen på helligdager av hensyn til sine ansatte. Nordmenn har gjort en veldig god jobb med å følge smittervernstiltakene til nå. Jeg har full tillit til at vi også klarer påskehandelen på en like god måte. Hvis det er litt trangt i butikkene må vi bruke litt mer tid på handelen. Kanskje vente litt mer. Dette skal gå bra.

Les mer om saken her: