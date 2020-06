Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg fredag gikk gjennom byen og Slottsparken. Tusenvis av mennesker marsjerte tett og ropte av full hals: «Black lives matter!».

Ja, det gjør de, men det gjør også alle andres liv, spesielt de som er i risikosonen for covid-19.

Hvordan var det mulig? Hvem er ansvarlig for dette enorme bruddet på smittevernreglene som vi alle følger og ofrer mye for å følge?

Oppskriften på smittespredning

Her marsjerer tusenvis, ropende, de står tett sammen på Stortingsplassen. Som vi alle nå er blitt innprentet i månedsvis, er dette selve oppskriften på smittespredning.

Flere tilfeller av smittespredning til mer enn 60 prosent av de tilstedeværende er funnet i korøvelser hvor man synger – kraftig bruk av åndedrettsorganer og stemmer innebærer enorm smittefare. Store forsamlinger er tabu nettopp fordi smitten kan spres til svært mange. Som i pinsemenighetens konferanse i Alsace, der 2500 var samlet og ikke ante at de spredte så mye smitte at hele regionen har vært avstengt i måneder. Eller på fotballkamper som er åstedet for spredningen i mange land.

Men her i Oslo, med all denne kunnskapen og med et nasjonalt forbud mot forsamlinger over 50 personer, da med minst én meters avstand, er det altså ok med 15.000 som går tett sammen i tog og står tett sammen og roper?

17. mai-toget ble avlyst, men en demonstrasjon er tillatt.

Ingen er uenig i det gode formålet med demonstrasjonen, men dette kan ikke oppveie det mye viktigere behovet for å overholde smittevernreglene.

Siri Øverland Eriksen

Feilvurdering

Aftenposten skriver at politiet anså ytringsfriheten så viktig at de ikke grep inn. Hvis dette er riktig, har politiet gjort en stor feil. En god hensikt kan selvsagt ikke gi dispensasjon fra smittevernreglene. Var ikke da barnas glede over å gå i 17. mai også en god hensikt?

Det som skjedde, er at demonstrantene ikke overholdt det som var tillatt, nemlig avstand og et lite antall foran den amerikanske ambassaden. Men politiet grep ikke inn for å håndheve smittereglene.

Dette betyr at enhver demonstrasjon for et godt formål fra nå av kan regne med å få tillatelse til å bryte reglene. Var det for vanskelig å gripe inn mot en demonstrasjon mot politivold? Ser det bedre ut å snakke om ytringsfrihet enn smittefare?

I så tilfelle har politiet forsømt seg. Skal de ikke påse at smittevernreglene overholdes? I andre land får folk enorme bøter for å bryte disse reglene. De som demonstrerte, utsetter oss alle for fare. Her var det omtrent ingen som holdt avstand. Folk gikk og sto tett i tett, både i toget og ved Stortinget, og brukte stemmen rikelig. En perfekt superspredersituasjon.

Jeg etterlyser svar på hvordan dette kunne skje. Her er gamle fremdeles innesperret og isolert på sykehjem. Alle borgere er innforstått med å måtte ofre mye for å holde smitten nede, noe Norge har lykkes med. Så lar politiet en situasjon som setter alt dette i fare, får lov til å utvikle seg og later som dette er greit.