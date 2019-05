Aftenposten-spaltist Kjetil Rolness krever i sitt svar til oss 26. april bevis på Steve Bannons rasisme. Når det er snakk om en værbitt høyreradikal operatør som Bannon, blir det som å stå midt i en skog og be om dokumentasjon på trærs påståtte eksistens.

Bannon var drivkraften bak den første og mest vidtrekkende versjonen av president Trumps «travel ban», spesielt rettet mot personer med bakgrunn fra muslimske land, som raskt ble slått ned i det amerikanske rettssystemet.

Privat/Rolf Øhman

Bannon har tidligere støttet høyreekstreme grupper som British National Party (BNP) og English Defence League (EDL). Senere har han skiftet fokus til aktører med mer reelle fremtidsutsikter. Nå jobber han for å forene Europas høyreradikale partier, og har en forkjærlighet for Ungarns semiautoritære statsminister Viktor Orbán og Italias visestatsminister Matteo Salvini.

Antisemittisk kampanje

Salvini har beklaget at han ikke kan kvitte seg med den italienske rombefolkningen. Orbán har uttalt at han ikke vil at Ungarn skal bli et «flerfarget» land, og at ungarere ikke ønsker at fargen deres skal blandes. Det blir ikke mye mer rasistisk enn dette. Da Bannon ble konfrontert med dette av avisen The Economist, avviste han blankt at Orbán eller Salvini er rasister, uttalte at de redder landet sitt, og ga sin helhjertede støtte til begge.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Orbán, som Bannon altså ser som en redningsmann for Ungarn, har også gjort seg bemerket med sin antisemittiske kampanje mot den ungarsk-amerikanske, jødiske finansmannen og filantropen George Soros, og blant annet anklaget Soros for å ha en skjult plan for å ødelegge kristen kultur. Breitbart, også under Bannons ledelse, fulgte aktivt opp angrepene på Soros.

Plattform for alt-right

Det tydeligste inntrykket av hvem Bannon er, får man fra hans tid som sjefredaktør for Breitbart, nettstedet han har omtalt som en «plattform for alt-right», hans «killing machine» i en «global eksistensiell krig». Breitbart hadde eksempelvis en egen fane for «black crime», som tydeligvis må være noe annet enn «white crime». Det er umulig å yte Breitbart rettferdighet med noen få eksempler.

I Bannons tid fant man saker som «Political correctness protests Muslim rape culture» og «Young Muslims in the West are a ticking bomb».

Man fant en feiring av sørstatsflaggets «gloriøse arv» og en påstand om at venstresiden prøver å begå «kulturelt folkemord» mot Sørstatene. Dette bare dager etter en massakre på ni svarte i en kirke i Charleston. Spesielt Bannons protesjé Milo Yiannopoulos – som Rolness tidligere har vist en viss fascinasjon for – inviterte bidrag fra folk på ytterste høyre fløy, fra både nynazistisk hold og «white supremacists».

Bannon har imidlertid en vending han bruker når han spørres om rasistiske holdninger. Han svarer gjerne at han ønsker «økonomisk nasjonalisme» for alle, uansett «rase», religion og så videre. Dermed er det også for Rolness bevist at Bannon ikke er rasist.

Jan T. Espedal

Forsoning med antisemittisme

Det har ikke noe å si hva slags politikk Bannon står for, hvordan nettstedet hans opererte, eller hvem han samarbeider med. Det må være lett å være kaketjuv i Rolness' hus. Man kan stå med hånden i boksen, kakesmuler i todagersskjegget og si «jeg liker ikke kake engang!», så er alt i orden.

Vi har ikke hevdet at Bannon er en «antisemitt», men at han har fremmet antisemittisme. Vi siterer Ben Shapiro, tidligere redaktør i Breitbart og en av personene Rolness mener bør få komme til orde: «Jeg har ikke bevis på at Bannon er en antisemitt. Jeg tenker at Steve er en veldig, veldig maktsulten fyr som vil bruke hvem som helst og hva som helst for å komme seg frem, og det inkluderer å gjøre felles sak med det rasistiske, antisemittiske alt-right.»

Shapiro har beskrevet Bannons holdning som «appeasement of anti-Semitism», forsoning med antisemittisme. Lekkede e-poster viser at Breitbart var klar over de antisemittiske holdningene til aktører de aktivt fremmet. Shapiro har uttrykt at Breitbarts kommentarfelt er blitt «a cesspool for white supremacist mememakers».

Antirasistene skal strupes

Selvsagt må man snakke med dem man er uenig med. Vi har derimot liten tro på at det vil komme noe godt ut av enda en samtale med Bannon, og vi er skremt av naiviteten vi ser i møte med en aktør som ham. Bannon er alt-right i egen, rufsete person, og det er ham Rolness driver «appeasement» med nå.

Selv når verdens mektigste land har fått en rasistisk president og hans mest kontroversielle eks-rådgiver er på Norgesbesøk, er det ikke rasisme som er problemet for Rolness, men antirasister. Selv når vi har å gjøre med en aktør som søker å forene høyreradikale krefter i Europa, er det antirasister Rolness prøver å klemme om strupen. Det er trist.

Diskusjoner med Rolness blir raskt støy for spesielt interesserte. Når vi svarer, er det fordi tilsløringer av agendaen og holdningene til det nye ytre høyre er et alvorlig problem. I en tid preget av fremgang for et nytt, autoritært hat, er det underlig å se at en spaltist i en av landets største aviser har en skarpere penn mot dem som advarer mot den høyreradikale demagogien enn mot dem som fremmer den.

Fakta: Steve Bannon Ble i en periode betegnet som president Donald Trumps høyre hånd. Fra august 2016 og frem til valget i november var han Trumps valgkampsjef. 64-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Han forlot Det hvite hus i august i fjor. CNN og andre amerikanske medier har skrevet at Bannon ble presset ut. Bannon har vært sjef for det omstridte og sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Tidligere har Bannon vært offiser i USAs marine. Han har en mastergrad fra Harvard og har jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin. Kilde: NTB