IIfølge Sveinung Rotevatn fra Venstre blir partiene Rødt og SV stadig likere. Det er neppe ment som noe kompliment til SV, men han har like full et poeng. Likheten stikker imidlertid dypere enn at SV kjører en variant av Rødts rikingsafari fra 2013. I motsetning til Rotevatn mener jeg for øvrig også at det er bra vi har partier som setter de økende forskjellene på dagsorden.

Imidlertid begynner SV og Rødt å bli så like at det er stadig vanskeligere å finne argumenter mot å slå sammen partiene.

Ulikhet og forskjell

Med mindre Rødt gjør en historisk dårlig valgkamp vil de ende på Stortinget fra høsten av. Der vil de havne etter en valgkamp som har hatt kampen mot Forskjells-Norge som hovedsak. Som skarpeste konkurrent om stemmene møter de et SV som har kamp mot ulikhet som fremste sak.

I kampen mot Forskjells-Norge er det en sak som Rødt profilerer over alle andre saker. Nemlig kampen mot profitt i velferdstjenestene. Til sammenligning er et av SVs absolutt viktigste krav til en ny regjering at vi skal ha en profittfri velferd.

Profilmessig prioriterer partiene riktignok litt ulikt. SV bruker mer energi på miljøpolitikk, mens Rødt er mer opptatt av å fri til fagbevegelsen og vil helst være et arbeiderparti. I praktisk politikk er partiene imidlertid enige om alt fra motstand mot EØS til synet på bemanningsbransjen, oljeboring og arbeidsmiljøloven.

Nikab, ja takk

I praktisk politikk er partiene uenige i synet på heldagsskolen (SV er for, Rødt mot). Noen mener Rødt er tydeligere i utenrikspolitikken, men det stikker ikke lenger enn SV er mot NATO i stortingsvalg, mens Rødt også presiserer standpunktet i kommunevalg. Folk i Rødt trekker også frem synet på selskapsbeskatningen som en viktig forskjell. Rødt vil ha selskapsskatten (og dermed også personskatten) opp til rødgrønt nivå, mens SV ønsker å senke nivået til 23 prosent for både selskap og personer. Rødt er med andre ord mer enig med 2013-SV enn 2017-SV i skattespørsmål.

I integreringspolitikken var partiene en stund på vei fra hverandre. Spesielt ble dette synlig gjennom Bård Vegar Solhjells deltagelse i Agendas integreringsutvalg, forslag om forbud mot nikab i skolen og gjentagende forsvar for sekulære verdier. I ettertid har SV imidlertid igjen nærmet seg sine kamerater til venstre og gikk blant annet ut mot regjeringens forslag om forbud mot nikab i undervisningen.

Regjering, nei takk

Man trenger ikke å lete spesielt godt i Rødts programmer for å få øye på sekteriske formuleringer som henger igjen, men det er (heldigvis) en stund siden partiet har tatt revolusjonssnakket på alvor. Noen av de mest hardbarkede i Rødt vil på sin side ikke slippe at SV støttet bombingen av Libya i 2011. Imidlertid finnes det få eksempler på noen som har tatt mer høylytt og gjentagende selvkritikk enn det SV har gjort i nettopp den saken. Med Rødt på Stortinget fra høsten av vil det bli stadig mer uklart hvorfor vi trenger to partier til venstre for Arbeiderpartiet som i alt det vesentlige mener det samme om de aller fleste politiske spørsmål.