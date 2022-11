Vi har ingen tillit til Infantino

8 minutter siden

Gianni Infantino har vist at han ikke tar Fifas erklærte verdier på alvor, mener medlemmer av Norges fotballforbunds etiske komité.

NFF vil fortsette å arbeide for at Fifa skal bli den kraften for positiv endring som de selv har uttrykt ambisjoner om. Vi mener dette bare kan skje uten Gianni Infantino.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Fifa-president Gianni Infantino valgte å bruke VMs åpningshelg i Doha til å lange ut mot kritikerne av Qatar og anklage dem for hykleri og rasisme. Spillere som hadde tenkt å bruke armbind med budskap som støtter menneskerettigheter og likeverd, har fått beskjed om at de blir sanksjonert. Med dette har Infantino vist at han ikke tar Fifas erklærte verdier på alvor.

Fifa under Infantinos ledelse svikter ambisjonen om at fotballen skal kunne gi varig bedring av menneskerettighetene i landet. De har åpenbart ikke tatt de grep som må til, for å reformere egen organisasjon og ta oppgjør med en kultur som har gjort Qatar-VM mulig.

Forbedringer for arbeidere

«Vi tror på kraften i fotballen til å bidra til mer positive og troverdige bidrag til progressiv og bærekraftig endring i verden», har Norges fotballforbund (NFF) skrevet i et brev til Fifa sammen med ni andre nasjonale forbund. De markerer med dette det store gapet mellom europeiske forbund, Fifa og dessverre også mange forbund internasjonalt.

Internasjonalt press, fra blant annet Fifa, har medført noen forbedringer for den gruppen som har lidd mest direkte overlast under byggingen av anlegg og annen infrastruktur i Doha. Blant annet endring av lovverk som har avskaffet det beryktede kafala-systemet, som i praksis ga arbeidsgivere kontroll over arbeidernes liv.

Vi er fremdeles usikre på implementeringen av lovverket. Store utfordringer gjenstår. Og for at den lille fremgangen skal vare utover mesterskapet, må engasjementet fortsette.

Døve ører

På et ekstraordinært fotballting sommeren 2021 ble Norges fotballforbunds (NFF) etiske komité gitt en rolle i å overvåke og vurdere NFFs innsats på området etikk og menneskerettigheter knyttet opp mot fotball-VM i Qatar 2022.

NFF har i løpet av det siste halvannet året lagt ned et omfattende arbeid for å vurdere hvordan forbundet skal forholde seg til sitt eget samfunnsansvar, og til å stille krav til handling overfor Fifa.

Lise Klaveness, president i Norges fotballforbund, skrev historie da hun holdt et sterkt innlegg på Fifa-møtet i Qatar i mars. Hun talte for døve ører hos Fifa-ledelsen, landets arrangementskomité og Qatars allmektige emir. NFF har fortsatt innsatsen med engasjement og lagt inn store ressurser.

Lang vei til reform

Vi har forstått hvor lang vei det er å gå for reform av Fifa. Om noen uker er VM i Qatar over, og hva sitter vi igjen med?

NFF har i løpet av de siste årene bygget opp en kompetanse om menneskerettigheter og etikk som de mest sannsynlig ikke ville hatt dersom ikke Qatar hadde blitt tildelt VM. Tiden er også brukt til å bygge nettverk med likt tenkende nasjonale forbund og rettighetsorganisasjoner. Vi er svært glade for at NFF tydelig signaliserer at innsatsen vil fortsette, både i Qatar og andre steder.

NFF kan ikke alene endre hverken Fifa eller en korrupt verden. Men i allianse med andre nasjonale forbund kan NFF fortsette å arbeide for at Fifa skal bli den kraften for positiv endring som de selv har uttrykt ambisjoner om. Vi mener dette bare kan skje uten Gianni Infantino.

Medlemmene av etisk komité er:

Eivind Kopland (leder)

Berit Lindeman (nestleder)

Hugo Kjelseth

Martin Paulsen

Øystein Hide

Marte Skogsrud

Tiril Rustand Halvorsen

Inger Ane Hole