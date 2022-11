Varslede katastrofer i norsk helsevesen

Ellen Nergård Thompson Overlege, p.t. Arendal

7 minutter siden

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i mai i år og skal innføres på St. Olavs hospital 12. november.

Profetisk advarsel om det nye pasientjournalsystemet slo til. Dessverre.

Tre overleger fra St. Olavs hospital hadde mandag et debattinnlegg på trykk i Aftenposten der de sammenligner den treårige prosessen med å få ny pasientjournal i Helse Midt-Norge med eventyret «Keiserens nye klær».

Mye er skrevet om den nye Helseplattformen, levert av amerikanske Epic System Corporation.

Det viktigste skrev nåværende professor emeritus fra St. Olavs hospital Sven Erik Gisvold i Adresseavisen 15. mars 2019 arrow-outward-link . Under overskriften «Dette blir ekstremt sårbart. Sykehus kan lammes totalt hvis elektronikken ikke fungerer.» kom han med en klar advarsel om problemene.

Gisvold nevner de svært dårlige erfaringene arrow-outward-link med Epics Sundhedsplatform i Danmark. Han advarer om at systemet er lite brukervennlig, at det er tidkrevende og gir mindre tid til pasientarbeid, og siterer konklusjonen av en studie fra Harvard arrow-outward-link for noen år tilbake: «Computers don’t save hospitals money.» Han ser Epic som en fare for pasientsikkerhet og en trussel mot effektivitet og kvalitet.

Nå er det skremmende klart at Gisvold hadde helt rett. Men han ble ikke lyttet til.

I stedet hyret makthaverne inn eksterne konsulenter til 1,2 milliarder kroner.

Dette er vel symptomatisk for problemene overalt i helsevesenet i dag. Makthaverne og beslutningstagerne lytter ikke til de som har kunnskap og erfaring. Dette gjelder også i aller høyeste grad for det Helse sørøst planlegger i Oslo med nedleggelse av Ullevål og skremmende byggeplaner på Gaustad. Også dette er en tydelig varslet katastrofe.