«Hybridkraft» øker mulig kraftproduksjon

22.02.2023 17:00

Vindkraft vil i fremtiden også kunne kombineres med solkraft, kalt «hybridkraft», som sammen med ny turbinteknologi øker mulig kraftproduksjon, skriver innleggsforfatteren.

Vi må ta vare på mer av gammelskogen, men er vindkraft er den største trusselen?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I kronikken «Derfor bør vi unngå mer vindkraft på land» 11. februar skriver Torgeir W. Skancke at vi bør unngå å bygge mer vindkraft på land for å spare gammelskog i Grenland, der det nå er aktuelt med vindkraft. Vi må ta vare på mer av gammelskogen, men er vindkraft den største trusselen?

I 2021 hugget man ned 11 millioner kubikkmeter med skogvirke for salg, og to millioner kubikkmeter av dette gikk til ved. For å opprettholde denne vedproduksjonen trenger vi tilveksten fra et areal på ca. 7000 kvadratkilometer med skog. Til sammenligning bruker vi et areal på 530 kvadratkilometer til å produsere tre ganger så mye energi med vindkraft.

Ny turbinteknologi og «hybridkraft»

Når det gjelder vindkraft, har ny turbinteknologi muliggjort større turbiner som utnytter arealressurser bedre enn tidligere turbiner. Vindkraft vil i fremtiden også kunne kombineres med solkraft, kalt «hybridkraft», som sammen med ny turbinteknologi øker mulig kraftproduksjon fra et areal opp mot 100 prosent sammenlignet med tidligere vindkraftverk. Dette er basert på beregninger gjort i hybridkraftprospekter Fred. Olsen Renewables jobber med i Grenland.

Skissen viser et foreslått hybridkraftverk i Grenland. Det blå feltet indikerer arealet som er tiltenkt solceller.

14000 kvadratkilometer av norsk landareal brukes til å produsere fornybar energi i form av vannkraft, vindkraft og biobrensel. Halvparten av dette arealet er biobrensel.

Energikommisjonen har anslått at vi trenger 40 TWh med ny kraft frem mot 2030. Skal man dekke dette behovet med hybridkraft, vil det kreve et areal på ca. 700 kvadratkilometer, som tilsvarer 10 prosent av arealet som i dag brukes til vedproduksjon eller 7 prosent av arealet som brukes til tømmereksport.

Når vi utvikler hybridkraftprosjekter, unngår vi viktige naturtyper som edelløvskog, gammelskog og intakte myrer. Fotavtrykket fra veier, solceller og turbiner i et hybridkraftverk utgjør 10-20 prosent av det totale planarealet, så man har god mulighet til å unngå områder med viktige naturtyper som gammelskog.

30 vannkraftverk

På Østlandet kan hybridkraft kombineres med skogsdrift. I dag har Grenland 30 vannkraftverk som produserer 0,6 TWh. Prospektene Fred. Olsen Renewables jobber med i Grenlands-området, kan gi rundt 3 TWh. Dette er kraft industrien i Grenland trenger til omstilling. Bare Yara trenger 5 TWh for å elektrifisere sin produksjon av gjødsel.

Totalt vil industrien i Grenland trenge rundt 8 TWh for å omstille og utvikle seg frem mot 2030. Arealet som påvirkes om 3 TWh med hybridkraft realiseres, er ca. 60 kvadratkilometer. Det tilsvarer 3-5 prosent av arealet som brukes til skogsdrift i Grenland.

Den beste løsningen

Tidligere var tømmer en viktig innsatsfaktor for industrien i Grenland, som blant annet inkluderte papirfabrikken Union. For å produsere 300.000 tonn med papir i året, trengte Union tilveksten fra ca. 1200 kvadratkilometer med skog.

Industrien i Grenland trenger mer kraft. Da er hybrid kraftproduksjon foreløpig den mest kostnadseffektive og minst arealintensive måten å skaffe denne kraften på. Gjør vi de riktige valgene i dag, kan vi få både mer natur og mer kraft.