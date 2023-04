Mysteriet på Bergensbanen, sesong 3: Togselskapene fortsetter å gi blaffen i funksjonshemmede

I år tar vi ikke sjansen på å få med Mina på hyttetur, skriver moren Hanne Svarstad. Bildet er fra 2021.

En påskekrim fra virkeligheten.

04.04.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er påske, og jeg skulle ønske min datter Mina kunne få være med resten av familien på hyttetur. Men Mina må bli hjemme. Ikke fordi hun har omfattende funksjonsnedsettelser og sitter i rullestol, men fordi både togselskapene og myndighetene gir blaffen i å sørge for likestilte muligheter for alle til å ta toget.

Familien vår er nå inne i sesong 3 av mysterier vi møter i forsøk på å dra på ferie med Bergensbanen. Foreløpig vil det være helt uforsvarlig av oss å planlegge nye turer for Mina.

Ferien ble spolert

Sesong 1 startet på Oslo S en julidag i 2021. Da Mina skulle om bord i toget, ble hun utsatt for en alvorlig nestenulykke fordi togets heis viste seg å være farlig å bruke. Dernest fikk Mina hverken bli med toget eller tilbud om alternativ transport. Ferien ble spolert.

Etter intenst detektivarbeid i togsporene til krimlitteraturens mysterier på Bergensbanen ble skurkene avslørt 19. oktober. Det skjedde i en kronikk i Aftenposten.

Orientekspressen er også gjenstand for legendarisk påskekrim. Ifølge forfatter Agatha Christie fant karakteren Hercule Poirot så mange som 12 skyldige på én gang. I vårt mysterium om årsaker til diskrimineringen på Bergensbanen viste det seg å være minst like mange skyldige.

Etter et helt år tenkte vi at alle de ansvarlige som året før hadde beklaget det inntrufne, også ville ha sørget for å få på plass likestilte muligheter for funksjonshemmede til å ta toget. Men den gang ei.

Fordommer og beskyldninger

På Oslo S sommeren 2022 var det bare så vidt at vi fikk kommet med toget. «Rampen på Geilo har gått i stykker», sa konduktøren. Til slutt fikk vi likevel lov til å bli med til Gol, men der var det rett ut. Resten av turen ble derfor ukomfortabel for Mina.

Før tilbaketuren måtte nytt detektivarbeid gjennomføres. Det viste seg at rampen på Geilo ikke var ødelagt likevel. Vi var blitt kastet ut på Gol fordi Geilo-rampen var litt tungvinn å bruke. Og de som ble berørt, var jo bare en ung dame i rullestol og hennes reisefølge.

Vel inne på toget via rampen på Geilo ble vi servert nye ubehageligheter. En høyrøstet konduktør ga oss en lang skyllebøtte med uakseptable fordommer og beskyldninger. Ved siden av Mina – i togets andre rullestol – satt en mann som kunne fortelle at han ble møtt med samme type oppførsel da han kom om bord på Voss.

Gir likestillingsministeren også blaffen?

Selskapene Vy, Entur og Norske tog er forpliktet til å sørge for at de ulike bitene er på plass for å tilby funksjonshemmede likestilte muligheter til å ta toget. Dette vil kreve endringer av rutiner, opplæring og materielt utstyr. Men i sesong etter sesong gir selskapenes direktører tydeligvis blaffen.

Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet skal sørge for at togselskapene opererer i henhold til likestilling- og diskrimineringsloven. Her trengs det først og fremst en tilsynsordning. Men det skjer ikke av seg selv. Togsektoren har tunnelsyn, og der er det avsatt like lite plass til likestilling som til strømledninger i Follotunnelen.

2023 skulle være Minas tredje sesong med trivelige reiser med Bergensbanen til og fra hyttetur. Men vår familie kan ikke ta sjansen på å gjøre nye forsøk før forholdene bedres.

Hvor lenge må vi vente før folk med funksjonsnedsettelser kan ta toget på lik linje med andre? Anette Trettebergstuen (Ap) er minister med overordnet ansvar for likestilling. Gir hun også blaffen?

Vy svarer: Vi forstår at det er frustrerende

Vi har full forståelse for at det er en trist opplevelse å bli stående igjen på perrongen. Etter at Mina og familien forsøkte å reise med oss i 2021, så vi at vi ikke hadde gode nok beskrivelser på nettsidene våre av hvilke rullestoler vi kan ta med på toget. Det er nå rettet opp i, og vi har tidligere beklaget dette overfor Mina og familien.

Flere og flere tog har universell utforming. Men levetiden på tog er lang, og vi kjører fortsatt med tog fra 1980- og 90-tallet. Disse tilfredsstiller dessverre ikke moderne krav til universell utforming. Inntil vi har fått oppgradert alle tog til moderne standard, har vi dessverre ikke et like godt tilbud til passasjerer som er avhengige av rullestol, som til andre reisende. Det er vi lei oss for. Vi forsøker imidlertid hele tiden å tilrettelegge så godt vi kan også på eldre tog, selv om dette ikke blir et fullgodt alternativ.

Det er mulig for reisende med rullestol å bestille i appen på gitte strekninger. Bestillingen er pr. nå begrenset til app og Bergensbanen. Det er fordi vi må vite at stasjonene vi selger billetter til, er universelt utformet. Målet er etter hvert å lansere på web og på flere stasjoner.

Når det gjelder ufin oppførsel fra konduktørene våre, så er selvfølgelig ikke dette akseptabelt. For at vi skal få mulighet til å følge dette opp med personalet, er det viktig at slike opplevelser blir meldt inn til oss via kundeservice.

Vi forstår at det er frustrerende ikke å kunne benytte toget på lik linje med andre reisende. Vi jobber hele tiden for å sikre at tilbudet vårt har universell utforming. Og vi gleder oss til vi får nye tog som er bedre tilpasset rullestolbrukere, slik at både Mina og alle andre som reiser med rullestol, får en enklere og bedre reise med våre tog.

Siv Egger Westin,

Kommunikasjonssjef, Vy

Norske tog svarer: Nye tog blir bedre tilrettelagt

Opplevelsen som denne familien har hatt med å reise med tog, er trist. Det skal selvsagt ikke være slik for reisende i rullestol.

Norske togs rolle er å anskaffe, forvalte og leie ut tog til togselskapene, i dette tilfellet Vy. Mange av togene på Bergensbanen har nådd sin tekniske levealder og krever mye vedlikehold for å fungere. Vedlikehold av tog har togselskapene ansvar for, men Norske tog har påtatt seg ansvar for noe ekstraordinært vedlikehold av noen av togene på Bergensbanen grunnet alder og slitasje.

At rullestolheisen på togene fungerer, er det Vy som har ansvaret for – mens rampene på stasjonene er Bane Nors ansvar.

Norske tog er i ferd med å kjøpe inn nye fjerntog som skal trafikkere Bergensbanen fra 2026. Togene er bedre tilrettelagt for reisende med rullestol. Vi ser frem til at togpassasjerer i rullestol skal får en langt enklere og mer behagelig reise. Dessverre tar det fortsatt noen år før togene er levert.

Kjell-Arthur Abrahamsen

Materielldirektør, Norske tog