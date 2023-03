De norsksomaliske søstrene fra Bærum må stilles til ansvar

Aftenposten oppsporet de to norske søstrene i Al-Hol-leiren i juni 2019. Den gangen skjulte de at de var norske. Nå er de hentet hjem til Norge.

Husk ofrene for IS, inkludert de ofte oversette jesidiene.

De siste årene har over 100 personer reist fra Norge til opprørsgrupper i Syria og Irak og sluttet seg til terrororganisasjonen IS, den såkalte islamske staten. Mange har deltatt i grusomme handlinger som har ødelagt livet til tusenvis av mennesker.

Blant ofrene finner vi jesidiene, en minoritetsgruppe som har vært spesielt utsatt for IS-terroristenes grusomheter. Jesidiene er blitt bortført, gjort til slaver eller myrdet.

Blant IS-terroristene finner vi også norske borgere.

De to norsksomaliske søstrene fra Bærum som er hentet hjem til Norge og siktet for deltagelse i terrororganisasjonen, er to eksempler.

Det er ingen tvil om at søstrene må stilles til ansvar. Det er avgjørende at norske myndigheter tar dette på alvor og sikrer at søstrene blir rettslig forfulgt.

Bidrar til støtte fra innsiden

Kvinner som har sluttet seg til IS, selv om de ikke direkte har deltatt i kamp, bør straffes strengere enn dem som «kun» er tilhengere.

Disse kvinnene kan betraktes som medlemmer av en utenlandsk terrororganisasjon, ettersom de bidrar til å styrke den interne strukturen til den såkalte islamske staten og dermed støtter denne terrororganisasjonen fra innsiden.

Det er også viktig å huske ofrene for IS, inkludert de ofte glemte eller oversette jesidiene. Mange av disse ofrene har i årevis lidd i stillhet. Ikke ignorer deres lidelse.

Det må tas et standpunkt. De som er skyldige, må bli holdt ansvarlige.

Det er bekymringsfullt at så mange norske borgere har sluttet seg til terrororganisasjoner som IS. Disse spørsmålene må stilles:

Hva får mennesker til å ville delta i terrorhandlinger?

Driver manglende tilhørighet og en følelse av tap av identitet personer til å bli med i terrororganisasjoner?

Er det ideologisk overbevisning?

Eller er det kanskje et ønske om spenning og eventyr som ligger bak?

Uansett hva drivkraften er, kan ikke slike handlinger rettferdiggjøres.

Glem ikke ofrene

Norske myndigheter har et ansvar for å forebygge radikalisering og for å sikre at de som allerede har sluttet seg til slike organisasjoner, blir stilt til ansvar. Norge kan ikke tillate borgere å delta i terrororganisasjoner og slippe unna med straffrihet. Det er på tide å ta et standpunkt og beskytte menneskerettighetene – for alle.

I en tid hvor ekstremisme og terrorisme utgjør en reell trussel mot internasjonal fred og stabilitet, er det Norges ansvar å handle og bidra til å bekjempe slike trusler.

Ofrene for IS-terroristenes grusomheter må ikke glemmes. De må sikres rettferdighet. Norske myndigheter bør ta en ledende rolle i dette arbeidet og bidra til å skape en verden hvor menneskerettigheter og demokrati respekteres og beskyttes, og hvor ekstremisme og terrorisme ikke har noen plass.

