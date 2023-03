Hopprennet i Holmenkollen kan reddes

31.03.2023 23:00

«Kollen er ikke som før», skriver Marianne B. Skou på debattsidene i Aftenposten 29. mars. Ja, det er sant og visst! Men hva menes med «før»?

Vi lever ikke som i 1946, da 100.000 mennesker omkranset Holmenkollbakken under fredsrennet. Det fantes ikke TV den gang. Endringene i publikumsoppslutning har falt gradvis.

Det som er trist, er at det fra arrangørens side gjennom flere år virker å ha vært

villede nedprioriteringer av selve Kollenrennet til fordel for langrenn. Det var

den tidligere arrangøren, Skiforeningen, som egentlig startet nedprioriteringen av

hopprennet og dermed Holmenkollsøndagen ved i stadig sterkere grad å satse

på en langrennsfestival med dertil tilhørende overnattinger langs langrennsløypene.

Hva dette har ført til av utenomsportslige aktiviteter, er vel bevist i de senere år. Hopprennet virker å ha blitt mer og mer et biprodukt. Trist!

Om man ønsker å skape nytt liv i Holmenkollrennet, la langrenn gå på fredag og lørdag. Reserver søndagen til hopp og kombinert for begge kjønn. Forhåpentlig kan Norges Skiforbund bidra her. Mediene også! I Tyskland, Østerrike, Polen og Slovenia er hoppsporten langt, langt større og mer populær enn langrenn. Publikum strømmer til i store mengder til verdenscuprennene i hopp, og nye steder står i kø for å få arrangementer.

Jeg frykter at Norge kan bli fratatt verdenscuparrangementer i hopp til fordel for interessenter i Mellom-Europa. Heldigvis er Raw Air-turneringen kommet i stand her hjemme med en spektakulær finale i Vikersundbakken. Dette kan bli redningen for hopprennet i Holmenkollen.

Arrangørene av Kollenrennet bør lære av Vikersund om hvordan man arrangerer et hopprenn. Der kan man det – med stor stemning!

Harald Brendeford, tidligere leder av hoppkomiteen i Norges Skiforbund