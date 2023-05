Statkraft gjør grundige vurderinger når vi bygger ut fornybar energi

Vi tar tak i problemene i stedet for å trekke oss unna, skriver Christian Rynning-Tønnesen (bildet), konsernsjef i Statkraft.

Vi arbeider hver dag for ansvarlig utvikling og drift.

Som stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) påpeker i et intervju gjengitt i flere medier 1. mai, har Statkraft og alle andre selskaper ansvar for å gjøre egne aktsomhetsvurderinger for å unngå menneskerettighetsbrudd.

Det er nettopp det Statkraft har gjort i Chile og i verdikjeden for solkraft i Kina.

Kraftutbyggingen som kreves til det grønne skiftet, kan ha motstridende interesser med naturvern eller folk som bor i området. Statkraft gjør derfor grundige vurderinger i dialog med lokal befolkning og andre interessenter.

Vi arbeider hver dag for ansvarlig utvikling og drift av fornybar energi og for å nå de mål, krav og forventninger staten har som eier.

To aktuelle konsesjoner

Chile forpliktet seg tidlig til å fase ut kullkraft. Landet kan dekke hele sitt fremtidige energiforbruk med fornybar energi.

Da Statkraft kjøpte chilenske Empresa Eléctrica Pilmaiquén i 2015, hadde selskapet tre vannkraftkonsesjoner, der to var aktuelle.

Etter omfattende dialog med Mapuche-samfunnene, organisasjoner og myndigheter ble Los Lagos-prosjektet besluttet utbygget i 2019.

Konsesjonen for Osorno-prosjektet la vi bort. Vi fant ikke en løsning som ivaretok urfolkenes interesser og samtidig våre krav til lønnsomhet.

De fleste berørte Mapuche-samfunnene er positive til utbyggingen av Los Lagos. Vi har et godt samarbeid for å sikre god gjennomføring.

To mindre grupper bruker sin demokratiske rett til å motsette seg prosjektet. Noen utfører også voldelige aksjoner som setter våre ansatte og leverandørers sikkerhet i fare.

Vi tar tak i problemene

Kina produserer 80–90 prosent av delene til verdens solkraftanlegg. Det er en betydelig risiko for at det foregår tvangsarbeid i deler av verdikjedene.

Dette utfordrer Europas mulighet til å nå sine klimamål og selskapene som investerer i solkraft.

Statkraft har derfor gjennomført omfattende undersøkelser og egne aktsomhetsvurderinger. Disse har avdekket en generell risiko for at innkjøp fra denne leverandørkjeden kan inkludere elementer produsert i fabrikker med tvangsarbeid.

Denne iboende risikoen omfatter alle aktører i solenergisektoren.

Grundige undersøkelser er et viktig skritt for å kunne identifisere avbøtende tiltak for å redusere og på sikt fjerne denne risikoen.

I takt med økt satsing på solkraft har vi styrket arbeidet med å avdekke risiko og øke sporbarhet.

Sammen med leverandører og bransjen arbeider vi hardt for å få til forbedringer i verdikjeden, i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vi tar derfor tak i problemene, i stedet for å trekke oss unna.

Arbeidet med å drive frem endring

Statkraft er godt gang med å sikre rammeavtaler og partnerskap der vi får mulighet til å gå dypere inn i leveringskjeden.

Med færre leverandører vil det bli lettere å sikre at menneskerettighetene ivaretas hos alle våre leverandører og underleverandører.

Statkraft var en av grunnleggerne av det europeiske bransjesamarbeidet Solar Stewardship Initiative, hvor over 50 selskaper deltar og har stor fremgang i arbeidet med å drive frem endring.