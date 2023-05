Brukes Navs ressurser virkelig optimalt?

16.05.2023 02:00

Jeg skulle ønske det var med undring jeg leste Nav-direktør Hans Christian Holtes svar 2. mai til mitt debattinnlegg 26. april om ressursbruk i Nav. Men det var det ikke. Svaret føyer seg inn i min erfaring med etaten: en labyrintisk krattskog gjennom det siste året.

Det var naturligvis hyggelig å få et faderlig klapp på hodet av selveste Nav-direktøren, men det var ikke primært dette jeg var ute etter.

Fastholder Nav at mer enn 300 dager og nær 100 kontaktpunkter er nødvendig for å innvilge uføretrygd i saker der brukeren har solid diagnose, ingen utsikter til bedring og dessuten har et vesentlig funksjonstap?

Utredningen hos Nav brakte ingen ny informasjon i min sak. All info fantes på forhånd. Kunne ikke Nav heller tilpasse ressursbruk slik at enkle saker underlegges mindre saksbehandling gjennom et hurtigløp?

Jeg mener at saker som min kunne ha vært innvilget på for eksempel fire uker. Eller enda bedre: fire dager.

Jeg kan ikke se at ordet problem er nevnt i Holtes svar. Man kan få inntrykk av at Nav-direktøren er riktig godt tilfreds. Mener Holte virkelig at Navs ressurser brukes optimalt? Dette fikk jeg ikke svar på.

Mette Walberg, dr.med.