De bekymrede foreldrene på Torshov snakker for mange. Det er god grunn til å være utålmodig.

Jan Bøhler Groruddalen

10 minutter siden

En person ble skutt og drept på Grønland i Oslo tidlig søndag morgen. Dette er én av flere skremmende voldshendelser på åpen gate med mange mennesker til stede, skriver Jan Bøhler.

Politiet må være til stede i nærmiljøene.

I det siste har flere steder i byen vår vært hjemsøkt av skyting på åpen gate. Søndag morgen ble en mann skutt og drept på Grønland. Forrige tirsdag var det drapsforsøk med skytevåpen midt på dagen på Furuset. Rett ved en barnehage.

Nylig skrev en gruppe bekymrede småbarnsforeldre på Torshov etter fire skytinger der at «skytingen har vært i umiddelbar nærhet til tre av nabolagets barnehager … Det er bare snakk om tid før barn, unge eller andre tilfeldige forbipasserende havner i kryssilden» (Aftenposten 15. november).

Foreldrene tar opp et høyst berettiget og viktig spørsmål. Både Torshov og flere andre steder i byen opplever skremmende voldshendelser på åpen gate med mange mennesker til stede.

Politiet vil ofte berolige publikum med at det ikke er tilfeldige ofre, og at de involverte er kjent av politiet fra før. Om skytingen på Grønland søndag sier politiet det var et oppgjør i et kriminelt miljø. Og på Furuset sa de at det var en konflikt de visste om.

Desto større mulighet bør de ha for å hindre at disse aktørene får fortsette å skape utrygghet i nærmiljøene våre.

Fortsetter å spre frykt

Ofte kommer den ene av partene i en skyting eller knivstikking fra et annet utsatt sted i Oslo-området. Det er snakk om et fåtall personer som gjerne har et rulleblad med voldssaker fra ung alder, og som ikke bør få prege inntrykket av disse boområdene. Det tar ofte lang tid før sakene deres kommer opp til doms, og dermed kan de fortsette å spre frykt altfor lenge.

De skal som regel ta igjen for noe. Hevn for tidligere angrep. Narkotikagjeld. Kamp om salgssteder eller revirer. Fornærmelser mot ære og stolthet. Oppgjør for å forsvare sin «hood» eller sitt område. Det skjer gang på gang, og det vil fortsette hvis politi og domstoler ikke greier å stoppe konfliktene i tide.

Tiltalte og ofre vil ikke si noe

Jeg har fulgt en del rettssaker om drapsforsøk og grov vold i Oslo siste året. Det er påfallende at selv om en gjerningsmann dømmes, fremkommer det svært lite om hva som ligger bak. Etter flere dager i retten kan vi være like kloke. Den tiltalte vil ikke si noe om det. Heller ikke ofrene. Sikkert av redsel for å blande inn andre og å bli sett på som en «snitch» «snitch»sladrehank av miljøet sitt.

Dermed kan konfliktene bare rulle videre.

Det gjelder å avdekke hva de egentlig handler om, og sørge for at det ikke blir nye gjengjeldelser. Da må reaksjonene og dommene komme raskt, og politiet må være til stede i nærmiljøene for å samle kunnskap og bygge trygghet.

De trenger å vite mer om hvem som går med våpen, og hva som utløser volden. Det er bra at vi skal få en lokal politipost på Tøyen, men det trengs også på Mortensrud, Furuset, Stovner, Lørenskog - og på Torshov.

God grunn til utålmodighet

Det viktigste småbarnsforeldrene på Torshov etterlyser, er sosiale tiltak som kan hindre at noen boområder blir spesielt utsatte. De etterlyser spredning av kommunale boliger, som det er svært mange av i området der skytingene har skjedd, og de viser til løfter om dette i byrådserklæringen.

For de har foreløpig ikke sett at noe er blitt gjort. Dette gjelder ikke bare Torshov, men også de andre utsatte områdene. Det handler om et stort løft for å skape utjevning av levekår og gode nærmiljøer i hele byen. Ikke minst de som bor i kommunale boliger, fortjener dette.

Andre steder har jeg ofte opplevd at folk av ulike grunner velger ikke å si noe. Enten er man redd for at noen vil reagere, eller for at det skal gå utover stedets omdømme. Men jeg tror mange av oss får mer tro på Torshov når det finnes gode krefter der, som sier ifra og tar ansvar, slik småbarnsforeldrene gjør. Det er det som gjør at problemene kan løses i tide.

Jan Bøhler var stortingsrepresentant fra 2005 til 2021, frem til 2020 som representant for Arbeiderpartiet, deretter for Senterpartiet etter at han meldte seg inn i dette partiet.