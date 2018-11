Det er ikke vanskelig å forstå at moren som skriver til Frode Thuen i A-magasinet 26. oktober føler seg hjelpeløs. Å bli avvist av sitt eget barn er smertefullt.

Derimot er vi usikre på om Thuens svar er til god hjelp. Å polarisere debatten mellom fagmiljøer gjør det neppe bedre for de involverte. Thuen kommer med påstander vi ikke kjenner oss igjen i. At mødre opplever dette er ikke nytt. Familievernet og andre instanser har lenge møtt både mødre og fedre som er blitt avvist av egne barn etter samlivsbrudd.

Stor smerte over bruddet

Familievernet har i tillegg samtaler med mange barn og unge. Noen av disse har ikke kontakt med mor eller far, i kortere eller lengre tid. Felles for disse barna er at de formidler stor smerte over bruddet mellom foreldrene og over å leve i en foreldrekonflikt.

Noen ganger er det åpenbart hvorfor det ikke er kontakt med en av foreldrene. Andre ganger er det vanskelig å forstå både for barnet selv, foreldrene og hjelpeapparatet. Uansett synes det ikke hensiktsmessig å gi barnet «diagnosen» som den som er foreldrefiendtlig og dermed gjøre barnet ansvarlig for situasjonen.

Konfliktdrivende påstander

Vårt synspunkt er at for de aller fleste barn og unge er det best å ha begge foreldre i livet sitt. Noen valg foreldre må ta, kan være smertefulle, blant annet hvis det er et utfordrende forhold mellom egne barn og ny partner. Allikevel må barn og unges opplevelse og innflytelse på eget liv tas på alvor.

Disse sakene vil alltid bli prioritert hos oss. Det vil ofte være tidkrevende arbeid, og vi er avhengige av at foreldre og andre samarbeider om målet. Vårt håp er at hele fagmiljøet kan jobbe sammen for å hjelpe disse familiene i stedet for å fremsette påstander som vil forvirre foreldre og være konfliktdrivende. Vi ser det som sikkert at både Thuen og hjelpeinstansene han nevner vil det samme: nemlig at barn og unge skal ha gode liv sammen med sine foreldre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.