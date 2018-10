Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi er blitt fordømt i store deler av verden. Også den norske utenriksministeren har uttalt seg kritisk, dog i ganske milde former.

At Saudi-Arabia fordømmes for drapet er velfortjent, men det er vanskelig å forstå at det er først nå landet utsettes for kritikk.

Fakta: Internrevisjonen Hver uke skriver Haakon Riekeles og Andreas C. Halse i Aftenposten om norsk politikk. Riekeles vikarierer for Anne Siri Koksrud Bekkelund og kritiserer de borgerlige, mens Halse kritiserer venstresiden. Haakon Riekeles (født 1986) er samfunnsøkonom i den liberale tankesmien Civita. Han er nestleder i Oslo Venstre og har tidligere vært nestleder i Unge Venstre.

Det verste

Siden 2015 har landet vært i krig i Jemen.

FN advarte nylig om at Jemen kan være på vei mot den verste sultkatastrofen verden har sett på flere tiår, med 12 millioner mennesker i fare. Over 3 millioner barn lider av underernæring; minst 50.000 er allerede døde.

Situasjonen forverres av kolerautbrudd og medisinmangel. Hovedårsaken til disse lidelsene er bombingen og blokaden av landet den Saudi-ledede koalisjonen står bak. Tross grusomme bilder av utmagrede barn, blir lidelsene til sivilbefolkningen i Jemen kun statistikk som ikke får konsekvenser for dem som står bak.

Khaled Abdullah, Reuters / NTB scanpix

... men langt fra eneste

Krigen i Jemen er det verste Saudi-Arabias ledere har på samvittigheten, men langt fra det eneste. Etter at Mohammed bin Salman, ofte kalt MBS, ble kronprins, har The Committee to Protect Journalists registrert titalls arrestasjoner og fengslinger av journalister og bloggere. Det i et land med svært lite pressefrihet i utgangspunktet.

Mohammed bin Salman har prøvd å fremstille seg selv som en progressiv reformator, blant annet ved å tillate kvinner å kjøre bil. De kvinnelige aktivistene som har kjempet for denne og andre rettigheter i dette dypt kvinneundertrykkende samfunnet har han imidlertid fengslet.

Kronprins Haakons hastebesøk

Ingenting av dette har avstedkommet noen særlig reaksjon fra norske myndigheter. Snarere har vi lagt vekt på gode relasjoner, som da vi sendte Kronprinsen på hastebesøk til landet for den forrige kongens begravelse.

Noen vestlige land, som Sverige i 2015 og Canada i august i år, har reagert på landets menneskerettighetsbrudd. Responsen fra Saudi-Arabia har vært hard. Ambassadører er blitt trukket tilbake og utvist, landenes borgere er blitt nektet visum og flyvninger mellom landene er blitt stanset.

Både Sverige og Canada har stått alene i sin konflikt med Saudi-Arabia, uten støtte fra andre demokratiske land.

Vi må tørre

Autokratiske land er derimot raske med å støtte hverandre, senest vist med Putins støtte i Khashoggi-saken. I en periode der autoritære regimer tar seg til rette – og gis legitimitet av den amerikanske presidenten, er det stadig viktigere at liberale stater er prinsipielle og samlede når det gjelder demokrati og menneskerettigheter.

Saudi-Arabia beskyttes på grunn av sin geopolitiske betydning, velstand og store oljeeksport. Norge er imidlertid mindre avhengig av landet enn mange andre, og kun 0,1 % av vår eksport går dit. Vi må tørre å stå opp for våre verdier, også når det er vanskelig eller kostbart. Derfor bør Regjeringen ta kraftigere avstand fra regimet i Saudi-Arabia.