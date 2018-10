Israa al-Ghomgham er 28 år. Mandag risikerer hun å bli dømt til døden for å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner.

Israa traff Moussa al-Hasheim i 2011 under den arabiske våren. Som mange andre i de østlige områdene i Saudi-Arabia ønsket de seg sivile og politiske rettigheter og likhet for alle. Israa og Moussa giftet seg, og delte et ønske om fredelige forandringer.

Som mange andre menneskerettighetsaktivister i Saudi-Arabia mener de at veien til forandring går gjennom krav om reform og ikkevoldelige demonstrasjoner.

Anklaget for terrorisme

Ekteparets drømmer om en bedre fremtid ble knust i 2015.

Den saudiarabiske etterretningstjenesten ransaket da hjemmet deres og arresterte dem. Siden har de vært varetektsfengslet. I august ble Israa og Moussa, sammen med fire andre aktivister, fremstilt i et lukket rettsmøte for Den spesialiserte straffedomstolen, en domstol som kun behandler saker mot politiske dissidenter og personer anklaget for terrorisme.

Tiltalen mot ekteparet skyldes deres politiske budskap, meldinger i sosiale medier og deltagelse i demonstrasjoner. Det er ingen bevis på at de har brukt vold. Allikevel krever statsadvokaten dødsstraff. Israa er den første saudiarabiske kvinnen som risikerer dødsstraff fordi hun har deltatt i fredelige demonstrasjoner.

Menneskerettsaktivister rammes

Det skamløse mordet på journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul er bare en liten del av en mye større og svært bekymringsfull utvikling.

Saudiarabiske aviser skriver at statsadvokaten har fremmet 182 prosent flere saker for den Spesialiserte Straffedomstolen i 2018 enn i 2017. Samtidig er Saudi-Arabia et av landene i verden som gjennomfører flest dødsstraffer (for politiske og narkotikarelaterte forbrytelser). Så langt i 2018 er 92 mennesker henrettet.

Antall henrettelser reflekterer det politiske klimaet og politikken til landets egentlige «konge», kronprins Mohammed bin Salman. Han har iverksatt drakoniske antiterrorlover som rammer menneskerettighetsaktivister nådeløst. Mohammed bin Salman henretter dem som tør å motsi ham.

Saudi Press Agency via AP / NTB scanpix

Propaganda kontra virkelighet

Samtidig som angrepet på politiske motstandere har eskalert har kongen effektivt utnevnt og forfremmet hundrevis av nye lojale dommere og statsadvokater.

I fjor ble Formannskapet for statssikkerhet, som overvåker mappene til politiske fanger, etablert. Khashoggi-saken belyser motsetningen mellom Saudiregimets propaganda i utlandet og regimets pågående krig mot menneskerettighetsforkjempere.

I ettertid er det lett å konstatere at det var en feil å ta opp Saudi-Arabia i FNs kvinnekommisjon. Etter dette har regimet slått hardere ned på saudiarabiske feminister.

Krever internasjonalt press

Tiden er inne for å isolere Saudi-Arabia og avvikle den internasjonale immuniteten det brutale saudiarabiske regime nyter.

Det må fremmes krav om at Saudi-Arabia slutter å avsi dommer i hemmelige rettsprosesser, slutter med tortur og dødsstraff. Uten internasjonalt press vil det saudiarabiske folket fortsette å være styrt av et regime som utøver absolutt makt, og som fullstendig ignorerer menneskerettighetene.

Teksten er først publisert som kronikk i Washington Post. Oversatt til norsk av Anne Christine Kroepelien ved Vigdis Freedom Foundation.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter