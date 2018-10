TV 2 har sendt ni episoder i en dokumentarserie under tittelen Hvem drepte Birgitte?. Bakgrunnen er drapet på den 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995, politiets arbeid og de etterfølgende rettssakene. TV-dokumentaren levner politiets arbeid liten ære.

Etter at saken hadde vært uløst i to år, var kravet om oppklaring blitt så sterkt at man presset Birgittes fetter til å tilstå. Han trakk da også tilståelsen tilbake etter kort tid. Måten tilståelsen fremkom på er i ettertid blitt sterkt kritisert fra kompetent politifaglig hold, og har ført til store endringer i hvordan avhør av mistenkte skjer.

Fakta: Hvem drepte Birgitte? Kvelden 5. mai 1995 er 17 år gamle Birgitte Tengs på vei hjem. Hun blir sett i Kopervik sentrum, men etter midnatt finnes det ingen sikre observasjoner av henne. Morgenen etter finner en bonde liket. Saken blir en av Norges mest omtalte drapsgåter, og er nå er blitt Norges første true crime TV-serie. Hvem drepte Birgitte? kan sees på TV 2 og er basert på Bjørn Olav Jahrs omfattende bok fra 2015.

Selvrettferdig etterforskningsleder

Ståle Finsal, som var politiets etterforskningsleder i Birgitte-saken, kommer lite heldig ut i dokumentaren. Det kommer klart frem hvordan han ledet etterforskningen på villspor og hvordan han unnlot å følge opp vitneobservasjoner som pekte på andre mulige gjerningsmenn enn Birgittes fetter. Han viser heller ingen vilje til selvkritikk for måten han ødela etterforskningen i en tragisk drapssak.

Våge studio / NTB scanpix

I Dagsrevyen på NRK 13. oktober er Finsal lørdagsgjest. Her forteller han om en rekke sjikanerende meldinger han har fått i etterkant av Hvem drepte Birgitte?. Vi får se en selvrettferdig Ståle Finsal som fortsatt ikke er villig til å erkjenne egne feil. Han forteller at politiet protokollerte alt som ble gjort. Dette er rett og slett ikke sant.

Presset tiltalte og avhørsleder

Vi var forsvarere for Birgittes fetter i lagmannsretten. Under rettssaken ble vi oppmerksomme på at både etterforskningsleder Finsal og avhørslederen hadde skrevet dagbøker under avhørene av fetteren. Disse dagbøkene nektet Finsal å legge frem, inntil han ble formelt pålagt det av lagmannsretten. Først da ble det klart hvordan politiet, under Finsals ledelse, skapte en falsk tilståelse.

Av dagbøkene fremgikk det hvordan fetteren på helt utilbørlige måter ble presset til å tilstå. Det fremgikk også at det hadde vært gjennomført mer enn hundre timer avhør uten at noe var blitt protokollert, slik regelverket krevde.

Det fremgikk også hvordan Finsal presset avhørslederen. Hvis han ikke oppnådde en tilståelse i løpet av uken, fikk han beskjed om at Finsal selv ville overta avhørene.

Mangel på evne til ydmykhet

Forut for behandlingen i herredsretten var det en rekke vitneforklaringer som var holdt unna forsvarerne. Under ankesaken ble vi oppmerksom på at det fantes en lang rekke vitneobservasjoner fra personer som ikke hadde sett Birgittes fetter på steder og til tider han måtte ha vært ut ifra politiets drapsteori. Dette var dokumenter Finsal hadde tatt ut av de sakspapirene advokatene hadde tilgang til.

Det er selvsagt beklagelig at Finsal utsettes for sjikane. Men det er forstemmende å se hvordan han mangler evnen til ydmykhet og ettertenksomhet.

Drapet på Birgitte er en tragedie. Politiets arbeid med saken har gjort tragedien uendelig mye større.

Marius Harlem/ NTB scanpix