Kort sagt, mandag 18. februar

Aftenposten vil utrydde flere insekter

Som medisin mot utryddelse av insekter, vil Aftenposten satse på økologisk landbruk.

Den virksomheten som reduserer mangfoldet mest, er landbruket. Det er arealkrevende. Skog og savanne må vike for åker. Reduksjonen av bestandene av insekter skyldes hovedsakelig bortfall av natur. Derfor er det avgjørende å produsere mest mulig mat, på minst mulig areal. Økologisk landbruk produserer omtrent det halve av det konvensjonelle. Skal verden gå over til øko, trengs et dyrket tilleggsareal tilsvarende Russland.

Den kolossale økningen i produsert mat pr. areal, har medført at vi trenger et mindre jordbruksareal enn tidligere. Denne utviklingen tar Aftenposten til orde for å reversere. Avisen aner ikke konsekvensene av hva de foreslår.

Morten Jødal, biolog

Feil om Venezuela

I en kronikk i Aftenposten den 13. februar skriver Iselin Åsedotter Strønen at «Maduro ønsker forhandlinger, Trump og Guaidó har avslått». Dette er feil. President Maduro har aldri snakket om forhandlinger. Han snakker bare om dialog, og det er ikke det samme.

Strønen skriver også at «for USA handler ikke dette om demokrati og menneskerettigheter». Støtten Maduro får fra de autoritære lederne i Russland, Kina, Cuba og Nicaragua handler heller ikke om demokrati og menneskerettigheter.

Videre skriver hun om «hat assosiert med chavismo». Hun er tydeligvis ikke klar over hatet mot opposisjonen. Det er heksejakt på sitt verste! De blir forfulgt, fengslet, torturert, voldtatt eller drept.

Strønen fikk en melding fra en «småbarnsmor» i en av Caracas’ slumbydeler, en tidligere Chávez-tilhenger som er dypt skuffet over Maduro og «ønsker nyvalg» Vel, bingo! Det er det over 85 prosent av venezuelanere vil ha: Et demokratiske valg! DET vil være «den fredelige løsningen» på krisen. Maduro har allerede sagt at det er helt uaktuelt. Han har våpnene i landet. Hva skal vi gjøre da?

Maylem Lauvstad, styreleder, Den Venezuelanske Foreningen i Norge