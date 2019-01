Norge kan denne uken passere matgiganten Frankrike i antall medaljer i verdens tøffeste kokkekonkurranse. Hvor godt hadde det ikke smakt med litt støtte fra vår nye matminister?

Fjorten ganger har Norge deltatt i Bocuse d’Or-konkurransen, og vi har tatt 10 medaljer. Hele fem av disse er gull. Vi topper i dag medaljestatistikken sammen med den gastronomiske tungvekteren Frankrike.

Den 30. og 31. januar er det igjen tid for finale. Dersom Norges Christan André Pettersen tar medalje, og Frankrike havner utenfor pallen, er vi mestvinnende nasjon.

Men hva så? Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi bruke mesterkokkenes kunnskap for å bygge matnasjonen Norge?

God mat = god politikk

«Man kan ikke drive god politikk med et dårlig kjøkken», skal den franske utenriksministeren Charles-Maurice de Talleyrand ha sagt. Norge har bevist i tre tiår at vi har et godt kjøkken. Nå må vi bruke det til å skape en matpolitikk som sikrer økt turisme, økt eksport og nye næringer.

Norges ferske matminister, Olaug Bollestad (KrF), kommer til dekket bord. Hennes forgjengere har vedtatt at «Norge skal være en anerkjent matnasjon». Å skape en matnasjon krever imidlertid gode ingredienser og vilje til å sette sammen nye løsninger for å smake seg frem til nye suksessoppskrifter. Vi i Bocuse d’Or Norge bidrar gjerne, men vi trenger drahjelp fra en minister som innser at flere kokker faktisk ikke betyr mer søl.

Tvert imot, Matnasjonen Norges suksess er avhengig av en sterk kokkebransje. Dessverre er det skrikende mangel på gode kokker, og de siste årene er antall søkere til matfagene redusert med 35 prosent. Vi håper derfor Bollestad ser forbi den akademiske arrogansen som hindrer skolerådgivere i å peke oftere på praktisk rettede fag og bruker litt av sin tid på å styrke kokkeyrkets attraktivitet. Samtidig må hun bidra i arbeidet med å finne nye måter å utvikle faget på.

Ingen gratis lunsj

I Bocuse d’Or legger vi ned nesten 15.000 årlige dugnadstimer for å styrke norsk matkultur og utvikle kokkeverdensmestere. Private sponsorer hjelper oss med nesten åtte millioner kroner i året. Offentlig sektor bidrar tidvis, men ikke stabilt og langsiktig slik vi kjenner fra kunst, kultur og idrett.

Dette i sterk kontrast til innsatsviljen fra offentlig sektor i en rekke land som forsøker å rive oss ned fra kokketronen. Våre konkurrenter investerer mer og har høy innovasjonstakt.

Mange kan ta på seg kokkeluen, men å mestre faget krever talent, energi og ydmykhet. Mye kan gjøres på dugnad, men vi trenger hjelp om vi skal holde posisjonen som best i verden også i fremtiden. I vår bordbønn ber vi derfor om at Norges nye matminister tilegner seg kunnskap om vår rolle i dette magiske øyeblikket der tallerkenen går fra kokk til gjest og maten blir til noe større: Gastronomi og måltid.

Blir våre bønner hørt, lover det godt for fremtidens kokkekunst og matnæring. Om ikke, må vi stryke desserten fra menyen. Det ville være trist.