Kort sagt, fredag 22. februar

NVE som kabelagent

Aftenposten hadde 17. februar et oppslag om de høye kraftprisene vi har sett det siste året. Så trøster avisen oss med at ifølge NVE kunne prisen på vinterstid vært to-tre ganger høyere, hadde vi ikke hatt utenlandsforbindelser.

Dette er et mesterstykke i desinformasjon fra NVE, som journalisten godtar uten det logiske sjekkespørsmålet: Hvor mye strøm importerte vi da i 2018?

Svaret ville nok overraske de fleste. I 2018 hadde vi en netto eksport av strøm på ti TWh, 10 000 000 000 kwh. I tredje kvartal, som hadde sterkest prisstigning, eksporterte vi fire TWh, som var 13 prosent av produksjonen. Det skal lite markedskunnskap til for å skjønne hva som ville skjedd med prisene her i landet hvis de ti netto eksporterte TWh-ene var blitt tilgjengelig her i landet i fjor. Prisene ville vært langt lavere enn de var! Så hva kan være NVEs motiv for å gå ut med denne typen faktisk desinformasjon? Svar: Det kan bare være for å støtte kraftbransjens kontinuerlige arbeid for å få bygge enda flere kabler. For tiden NorthConnect, som er under avsluttende konsesjonsbehandling.

Hogne Hongset, Foldfjorden

Er norske kvinner bortskjemte?

I lørdagens leder fremhever Aftenposten at Norge har en raus permisjonsordning som mødre i andre land «bare kan drømme om» og insinuerer med det at norske mødre er bortskjemte. Samtidig unnlater lederen beleilig å nevne at Norge også ligger i verdenstoppen hva gjelder kvinnelig yrkesdeltagelse. Videre påpekes det at norske kvinners permisjonsrettigheter ikke er dårligere i dag enn i 2011.

I hvilke andre sammenhenger anses det legitimt å forsvare en rettighetsinnskrenkning med ad hominem-lignende argumenter av typen «du har det ikke verre enn de i andre land, og dessuten sto det enda dårligere til før»?

Norske kvinners helse og yrkesdeltagelse er blitt gradvis styrket, blant annet gjennom foreldrepermisjonen, som nå i praksis er blitt kuttet med fem uker for mødre (ni uker med 80 prosent lønnsdekning). Inngrepet forsvarer Aftenposten med muligheten for uttak av ferie og ulønnet permisjon, og at det uansett ikke er «statens oppgave å løse alle disse problemene for alle familier». Aftenposten kunne like gjerne byttet ut «familier» med «kvinner». Empirien viser nemlig at det er kvinnene som nå formentlig ender opp med økt uttak av ulønnet permisjon og 80 prosent lønnsdekning når familiene ikke får kabalen til å gå opp. Dersom målet er reell likestilling, finnes det en rekke bedre egnede tiltak enn å frata kvinnen hennes rettigheter. Et fint sted å starte kan være å lytte til kvinnen, istedenfor å avskrive henne som bortskjemt.

Inger Zadig, advokat