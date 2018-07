Kina motsetter seg sterkt uttalelsene fra leder for Den norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen, den 10. juli, her hun benytter seg av forvrengte fakta til å fremsette ondsinnede ærekrenkelser og provokasjoner mot den kinesiske regjeringen. Utsagnene viser tydelig hennes arroganse og fordommer overfor Kina.

Meningsløst og latterlig

Utviklingen i Kina, inkludert fremskrittene innenfor menneskerettigheter, er oppnådd av det kinesiske folk gjennom hardt arbeid.

Den kinesiske regjeringen har alltid vist et utrettelig engasjement for å fremme og beskytte menneskerettighetene så vårt folk kan leve et lykkelig og verdig liv.

Reiss-Andersen fremstiller seg selv som talsmann for Kinas menneskerettigheter – en meningsløs og latterlig påstand.

Seks år for normalisering

Som alle vet, krenket Nobelkomiteens fredspristildeling i 2010 Kinas suverenitet dypt, grep uprovosert inn i Kinas indre anliggender og førte til alvorlig skade på relasjonene mellom Kina og Norge.

Ikke før nå, etter uopphørlig innsats fra begge sider gjennom så lang tid som seks år, er våre bilaterale relasjoner blitt normalisert.

I dag er forholdet mellom Kina og Norge normalisert igjen og har en blomstrende utvikling. Dette har ikke vært lett å få til. Vi håper at de relevante partene i Norge verdsetter den nåværende positive situasjonen for vårt bilaterale samarbeid og vil satse mer på å fremme relasjonene mellom våre to land, fremfor å svekke dem.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes.