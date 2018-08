I en kronikk mandag 30. juli skriver Frida Maureen Hultberg og Joakim Skajaa om hva kirker i Oslo kan brukes til. De henviser til nedleggelser av kirker i København, hvor kirker har fått ny bruk eller er solgt.

Bakgrunnen er en prosess hvor det arbeides med en kirkebruksplan med endringer for et antall kirker i Oslo.

I kirkebruksplanen arbeides det mye i retning av det kronikkforfatterne foreslår.

Likevel er mye annerledes i Oslo enn i København. Vi har relativt mange moderne kirker med stor fleksibilitet. Det gjør at mange av kirkebyggene er grendehus med stor variasjon i aktivitetene. I flere lokalmiljøer i Oslo er kirken det eneste forsamlingslokalet.

Foruten arrangementer for barn, unge, voksne, eldre, ensomme og andre i kirkens egen regi, så leier lokale aktører og andre kristne menigheter seg inn der det er kapasitet. Mange av kirkebyggene har flere tusen brukere hver uke. Domkirken alene har over en halv million besøkende hvert år. Mange er eldre og unge som møter en åpen kirke natt og dag.

Det er stor kreativitet i menighetene med felles familiemiddager, det utvikles nærkafeer og det er et bredt samarbeid med flere bydeler. Kirkebruksplanen i Oslo kan føre til en videreutvikling av den diakonale, samfunnsengasjerte kirke.

Kirkebruksplanen er en strategisk prosess for bedre bruk våre ressurser. Vi må dette av økonomiske grunner. Våre midler strekker ikke til for drift og vedlikehold. Våre vel 60 kirkebygg er ikke for mange. Flere kirkebygg er leid ut til andre menigheter. Den katolske kirke leier Bredtvet kirke. I Tøyenkirken driver Kirkens Bymisjon et flott arbeid særlig overfor dem som faller utenfor.

I flere av Oslos kirker driver menighetene arbeid overfor barn og unge hvor brorparten av deltagerne kommer fra andre religioner. Dette viser gjensidig respekt, dialog og integrering.

Kirken i Oslo er relevant. Gjennom en kirkebruksplan håper vi å øke relevansen for de mange.