Det var natt til 1. mai, og jeg satt på nattbussen hjem da det kom tre gutter i 16-17-årsalderen og satte seg ved siden av meg.

Det unge gutter snakker om

Jeg hørte på musikk, men nysgjerrigheten tok overhånd, og jeg tok meg selv i å trykke på pauseknappen for å høre hva tre unge gutter snakket om etter en fest med sine venner. Jeg ble vitne til noe helt fantastisk og var sjeleglad for at jeg bestemte meg for å tyvlytte.

«Fyfaen, hu ene jenta på den festen var jo gæærn! hu kom rett bort til meg å græbba pikken min jo!»

«Hahaha, særr!?»

«Jaaa, jeg tenkte bare; hva faen? hun kan vel ikke bare gjøre sånn! det er jo ulovlig!»

«Hahahaha, det er vel ikke ulovlig, haha din idiot, bare ei dame som tok deg på pikken jo!»

«Høhø, nei, men hør da, okei kanskje det ikke er ulovlig da, men tenk da, hvis det var en gutt som gjorde det på en jente?! Da hadde hun jo blitt kjemperedd, og det er faen ikke greit ass!»

«Neeei, du har jo rett i det da kis ... men haha, hun tok deg jo bare på ballene da, og vi blir jo ikke sånn redde, vi reagerer jo annerledes ikke sant!»

«Jojo, men jeg syns bare ikke det er greit jeg ass, skal ikke drive å græbbe folk på kroppen akkurat sånn som man vil, det er ikke kult!»

Skremte nesten vettet av dem

Jeg rev av meg øretelefonene og skremte nesten vettet av dem ved å hoppe rett inn i samtalen. Sa at det var det beste jeg hadde hørt på lenge, at jeg var utrolig stolt av det jeg hadde overhørt, og at dette virkelig var noe han måtte fortsette med. Spurte om han hadde en søster – det hadde han.

Javel, sa jeg. Du har nettopp bækka søstra di, venninnene dine, og til og med moren din, opp. Du har helt rett i det du sier, og vi trenger flere unge, kule gutter som deg, som stiller opp for oss jentene og gjør oss tryggere. Dessuten gjorde du kvelden min komplett, takk!

Han lo litt sjenert og svarte – går på Katta vøtt, mye feminister der, kan ikke unngå å høre på hva de sier, blir helt hjernevaska. Så bra, svarte jeg med et smil, er ikke det verste å bli hjernevaska i den retningen.

Med et nytt håp i hjertet

Jeg gikk av bussen med kriblinger i magen og med tidenes største glis. Ikke minst gikk jeg hjem med et nytt håp i hjertet – fremtiden ser lysere ut for jentene våre, og for guttene våre også.