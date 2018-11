Kort sagt, lørdag 24. november

Oslo sentrum må være tilgjengelig for alle

Andreas Slettholm skriver i en kommentar i Aftenposten 20.11 at handelen i Oslo overvurderer sin bilavhengighet og impliserer at områdets næringsdrivende er motstandere av fremskrittet, her representert ved Bilfritt byliv.

Det er et faktum at redusert tilgjengelighet med bil betyr mindre omsetning for enkelte næringsdrivende. For andre igjen har det ingenting å si.

Bilkunder utgjør altså nå 12 prosent av sammenlagt omsetning. Den brå endringen Bilfritt byliv legger opp til rammer særlig mindre, tradisjonsrike virksomheter med små driftsmarginer.

Våre medlemmer forteller om nedgang i antall kunder, mindre handel – men også optimisme knyttet til virksomhetens evne til omstilling, særlig når vi ser til magasinene i sentrum. Men byrådet må ha en næringspolitikk for alle som hører hjemme i sentrums markedsplass.

Vi vil understreke at Oslo Handelsstands Forening ikke er for bilkjøring, men for tilgjengelighet i sentrum, for alle. Om vi mister enkelte typer virksomheter fordi kundene deres opplever sentrum som utilgjengelig, mister vi også et mangfold i bylivet i sentrum.

Jon Anders Henriksen, Næringspolitisk direktør, Oslo Handelsstands Forening