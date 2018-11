Det må snakkes om elefanten i langrenns-Norge .

Du har kanskje hatt følelsen av at det er ett ord som går igjen litt for ofte når langrennsløpere intervjues på TV. Og det er ikke «motor», Northug, Klæbo, melkesyre, barneskirenn eller noe i de banene. Nei, det er rett og slett ordet «brutalt».

Jeg vil våge å påstå at jeg hører ordet i ti av ti langrenns-intervjuer/portretter på TV.

Bare fra denne uken er eksemplene mange. Northug: «Det har vært lite grunntrening siden juni, og da er det brutalt.», Johaug: «Det er brutalt, men det er utrolig bra trening.», og Northug igjen: «Men nivået der er blitt brutalt de siste årene, så ingenting er selvsagt.»

Bare et plagsomt uttrykk?

Spørsmålet er om dette bare er et litt plagsomt uttrykk som langrennsløpere med fordel kunne variert, eller har det et dypere budskap? Jeg tror mer på det siste.

Uttrykket «brutalt» sier oss noe mer. Jeg lanserer herved noe jeg har valgt å kalle Brutalt-indeksen for langrenn. Dette er en indeks som kan benyttes av sponsormarkedet og skiforbundet. Eller av langrennsløperne selv for den saks skyld, i egenevaluering av årets resultater og tilhørende medieprofilering.

«Brutalt langrenn»

Kort fortalt er Brutalt-indeksen basert på søkeresultater fra et medieanalyseverktøy, i dette eksempelet er det brukt Retriever.

Slike analyseverktøy gir deg mulighet til å søke gjennom mengder av norske aviser og nettaviser etter gitte søkeord. Og det var gjennom et slikt søk ideen om Brutalt-indeksen dukket opp.

Søkeordkombinasjonen «Brutalt Langrenn» hadde treff på 328 saker i mediene i 2017. Ser man på disse søkeordene i et historisk perspektiv, så er dette det desidert høyest observerte treffantallet. I 2006 for eksempel, gir det bare et treff på 61.

Det bør også nevnes at søkeordet kun «langrenn» har vært stabilt omtalt i mediene siden 2006 med et søketreff på rundt 25.000 årlig, så det må være noe med kombinasjonen «langrenn» og «brutalt» som beskriver et nytt fenomen, eller er en indeks på noe.

Elefanten i langrenns-Norge

Er det noen andre enn meg som sitter med følelsen av at langrenn aldri har vært mer populært enn det var i 2017? Kanskje sier Brutalt-indeksen noe om langrennssportens popularitet?

Ulf Johansen

Petter Northugs score på Brutalt-indeksen (søkeord: «Northug Brutalt») i 2017 var på 354, altså høyere enn selve Brutalt-indeksen som var på 328. Det virker som Northugs inntreden, sportslige resultater og popularitet etter 2006 er det som har drevet Brutalt-indeksen høyere og høyere.

Men alle vet jo at Northug ikke hadde noe godt langrennsår i 2017, så hva sier egentlig Brutalt-indeksen noe om? Jo, den sier tydeligvis noe om markedsverdi.

Brutalt-indeksen virker altså som en rimelig markør for markedsverdi i Northug-eksempelet, men hva med den nye kronprinsen, Johannes Høsflot Klæbo, hvilken verdi har han på Brutalt-indeksen (søkeord: «Klæbo Brutalt»)?

Han gikk fra lave 28 i 2016 til høye 212 i 2017, en vekst på over 600 prosent! Altså en betydelig vekst i Brutalt-indeksen/markedsverdi, men fortsatt litt lavere enn Northugs. Vi får altså vente til året er omme og 2018-tallene er klare, for å se om tronskiftet også har skjedd på Brutalt-indeksen.