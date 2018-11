I et innlegg i Aftenposten 11. november argumenterer lege og sexolog Espen Esther Pirelli Benestad for at kjønn er et flytende konsept. Men argumentene hens er så tendensiøse at de minner om propaganda.

Det blir raskt tydelig at Benestad først og fremst argumenterer ut fra et ideologisk utgangspunkt. Hen skriver: «Vi mennesker har vært lenge på jorden. På et tidspunkt satte vi nok navn på oss selv. Kjønnede navn og betegnelser kom antagelig til etter hvert.»

Men kjønn er en langt mer grunnleggende realitet enn som så.

Enhver forelder er enten far eller mor

Våre etterkommere er enten et resultat av vår sæd eller vårt egg. Andre alternativ finnes ikke. Dette er så fundamentalt at det er usannsynlig at vi mennesker trengte særlig mye tid på å starte med «kjønnede navn og betegnelser».

Selv vil jeg møte transpersoner med forståelse og respekt. Jeg er ikke i tvil om at denne gruppen er sårbar. Altfor mange begår selvmord, har psykiske vanskeligheter og opplever trakassering. Hvis disse vil at jeg bruker pronomenet «hen», gjør jeg det gjerne.

Derimot protesterer jeg på Benestads påstand om at «overgangene mellom kjønnsmajoritetene er flytende». Slik tenker Benestad fordi hens utgangspunkt er at kjønn primært handler om den enkeltes selvforståelsem, ikke biologiske realiteter. Da tar hen et ideologisk valg.

Benestad skriver mye om en person som «har en uvanlig, men ikke særlig sjelden sammensetning av kjønnskromosomer» og som kalles «intersex». Vel, vi snakker om omtrent 1 av 2000. Det må vel sies å være svært sjeldent. Jeg avviser selvsagt ikke at disse personene finnes. Spørsmålet er hva deres eksistens sier om kjønn.

Fakta: Ordliste Personer som har kropper med både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristika. Omtrent to av 100 barn født i Norge hvert år har såkalte intersexfaktorer, det vil si at deres genetiske kjønn er forskjellig fra kromosomparet XX for jenter og XY for gutter. De kan være bare X, eller XXX, XXY og noen ganger blandinger. Det forekommer også at det blir født barn med både mannlige og kvinnelige kjønnsorgan. Noen er XY, men ufølsomme for testosteron, noen få utvikler penis og pung først i puberteten. Transperson: Har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra kjønnet som er tillagt ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn – og som står i fødselsattest og i øvrige identitetspapirer. Noen transpersoner opplever seg hverken som kvinne eller mann, noen som begge deler. Andre oppfatter seg som et tredje kjønn, mens enkelte ikke vil definere seg i noen kjønnskategori. Ikke alle mennesker som er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Kjønnsidentitet: En persons opplevelse av å være mannlig, kvinnelig eller et alternativt kjønn (gender), for eksempel guttejente, jentegutt, transperson, genderqueer, evnukk. Transvestitt/transvestittisme: Å gå med klær og anvende et kjønnsrolleuttrykk som i en gitt kultur er mer typisk for den andre kjønnskategorien. Transkjønnet: Internasjonalt brukes «transgender» som et paraplybegrep for alle som er transseksuelle eller som har kjønnsoverskridende tilhørighet eller kjønnsuttrykk. Juridisk kjønn: Kjønnet knyttet til personnummer/fødselsnummer i folkeregisteret. Juridisk kjønn kan i dag bare endres ved endring av kjønnsstatus, dvs gjennomgå kjønnsbekreftende behandling og/eller irreversibel sterilisering. Kilder: Store medisinske leksikon, rapporten Alskens Folk, LLH, Regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner»

Viktig å normalisere det å være transperson

Benestad vil normalisere «intersex». Hen kritiserer medisinske fagfolk som forklarer denne tilstanden «med ord som syndrom (symptomsamling) og kromosomfeil». Slik blir det tydelig hvordan Benestad lar ideologi overstyre medisinske realiteter.

Det viktigste blir å normalisere det å være transperson. Hen skriver om disse at «vi kan like mat, vin, at vi kan elske og at vi kan bli elsket. Vi feiler ganske enkelt ingenting». Men selvsagt kan personer med ulike diagnoser like mat, vin, elske og bli elsket. Argumentet gir derfor ikke mening.

Det gir heller ikke god mening, selv om intensjonene utvilsomt er gode, å hevde at transpersoner er like normale som alle andre. Benestad har til og med laget ordet «transbegavet» for å fjerne stigmatisering. Men det rimer ikke å avvise relevansen av en diagnose når de aller fleste trenger og ønsker medisinsk behandling (psykologisk oppfølging, hormoner og/eller kirurgi).

Nærmer seg propaganda

Benestad påstår at etter «et par hundre år med en forestilling om at det bare finnes to kjønn, lærer vi fra omfattende forskning at dette er en grov forenkling». Dette nærmer seg historieforfalskning. I to tusen år har Bibelens påstand om at mennesket ble skapt «til mann og kvinne», og at det altså finnes to kjønn, preget den vestlige verden.

Påstanden om at kjønn er noe flytende er dessuten omstridt. Blant forskere finnes ulike syn og masse uenighet. Måten Benestad viser til «omfattende forskning» nærmer seg propaganda. Jeg viser til Ryan T. Anderson og boken When Harry became Sally for en alternativ faglig gjennomgang.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter