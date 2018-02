Når er det blitt alternativt å hjelpe folk til å bli friskere ved hjelp av kosthold? | Gunn-Karin Sakariassen

I sitt svar til meg mandag 19. februar presterer Martin Norum å kalle meg og «mitt miljø» for det alternative ernæringsmiljøet. Når er det blitt alternativt å hjelpe folk til å bli friskere eller frisk fra sine sykdommer ved hjelp av kosthold?

Karbohydrater er sukker og stivelse. Sukker finnes i matvarer tilsatt sukker, frukt og bær. Stivelse finner vi i korn, ris, mais, poteter og produkter laget av disse matvarene. Stivelse består også av glukosemolekyler som er med på å øke blodsukkeret.

Når vi spiser et måltid med disse karbohydratene, øker blodsukkeret. Ved høyt inntak av karbohydrater over tid, vil insulinet virke dårligere, vi blir insulinresistente. For at blodsukkeret skal holdes på et mest mulig normalt nivå, må bukspyttkjertelen kompensere ved å lage mere insulin.

Baksiden av medaljen er at insulin stimulerer til fettlagring og hemmer fettforbrenning. Dette er kroppens måte å beskytte oss mot for høyt blodsukker – fordi det blant annet skader blodårene. Men over tid kan også fettcellene bli ufølsomme for insulin, og da har kroppen ingen steder å sende sukkeret. Dette innebærer at blodsukkeret stiger og resultatet blir diabetes type 2.

For å unngå dette, må man altså holde karbohydratinntaket i sjakk. Derfor lavkarbo.

Økologisk mat og kunstige søtstoffer

Jeg kommer til å fortsette med å anbefale økologisk mat. Jeg er enig i at helseeffekten av det å bruke sprøytemidler ikke er godt dokumentert, men jeg tror det er best å spise mat med minst mulig sprøytemidler.

Jeg tror nok også at forskning har vist at man går ned i vekt når man bytter drikke med sukker med kunstig sukker. Men er kunstig søtningsstoff godt for oss?

Det betryggende for meg, ved siden av å ha støtte i moderne og god forskning, er de resultatene pasientene mine oppnår. Den kliniske behandlingen av pasienter ved hjelp av lavkarbo designet individuelt for dem og deres sykdom bekrefter at dette virker. Det er det viktigste for meg.

