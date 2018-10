I forbindelse med Knut Sørgaards svar 25. september til vår debattartikkel 16. september om rystelser ønsker vi å presisere: Grenseverdien for vibrasjoner fra samferdsel gjelder for nye boliger og i forbindelse med planlegging og bygging av nye samferdselsanlegg eller ved vesentlige endringer på eksisterende anlegg. For støy finnes det grenseverdier, nedfelt i forurensningsforskriften, som også gjelder for eldre boliger og eksisterende samferdselsanlegg.

Helseskadelig

Dette er ikke tilfelle for vibrasjoner. Grunnen til dette er blant annet at tiltak mot vibrasjoner ofte er svært komplisert og kostbart, og spesielt når boliger og samferdselsanlegg allerede er på plass. I mange tilfeller er det ikke engang mulig å utføre.

Uavhengig av om det finnes tillatte grenseverdier eller ikke, kan imidlertid kommuneoverlege/bydelsoverlege med støtte i folkehelseloven gi pålegg om utbedring av forholdene hvis vibrasjonene vurderes som helseskadelige og det finnes tilgjengelige tiltak som er kostnadsmessig forsvarlige.

Tung veitrafikk

Grenseverdiene i Norsk Standard vil i de tilfellene gi en god pekepinn på hva som kan anses være helseskadelig. I tilfeller med vibrasjoner fra tung veitrafikk kan ofte enklere tiltak som reparasjon av hull og ujevnheter i veibanen og fjerning av fartsdumper ha god effekt. Det at vi skriver at beboere må leve med at bygninger vibrerer og rister, betyr derfor ikke at vi mener at beboere skal tåle helseskadelige vibrasjoner.

