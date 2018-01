Kort sagt, mandag 15. januar

Skogeiernes omsorg for klimaet

Ida Aarø i Norsk Skogeierforening tviler på at skogen kan brukes som et trygt karbonlager. Det kan jo bli skogbrann, og da gir skogen fra seg karbon i stedet. Et «aktivt skogbruk» er bedre for klimaet, meiner hun. Dette argumentet kommer opp hver gang naturvernere foreslår å bruke skog som karbonlager. Det er ikke måte på hvilke karbonutslipp klimaet da vil bli utsatt for på grunn av skogbrann, insekter, sopp, råte, storm og flom.

Tall fra Norsk Institutt for Bioøkonomi viser at arealet av skog som blir brannskadet i Norge ligger under 15.000 DAA årlig, det vil si mindre enn 0,2 promille av det produktive arealet. Årlig tilvekst utgjør ca. 25 millioner m³, av et volum på 885 millioner m³ – altså 2,8 prosent.

Tilveksten er mer enn 140 ganger så stor som tapet. Skogeierne kan puste lettet ut: De trenger ikke hugge skogen av frykt for at den ellers skal gjøre ubotelig skade på klimaet ved å brenne ned.

I 2008 fastslo ei forskergruppe i fagbladet Nature Geoscience at karbonlageret i Europas skoger har økt med 75 prosent fra 1950 til 2000, og at lageret kan dobles ved ytterligere tilvekst. Lignende tall gjelder antagelig for Norge også. Å la skogen fortsette å lagre mer karbon vil dermed være nyttig for klimaet, men kanskje ikke for skogeieres lommebøker.

Øyvind Kvernvold Myhre, Gran

Hvem skal vi tro på?

I Aftenposten, 8. januar, uttrykker professor ved Det medisinske institutt i Bergen, Knut Wester, sin bekymring for at barn adskilles fra sine foreldre ved mistanke om fysisk mishandling. Også i den nyeste utgaven av Tidsskrift for norsk psykologiforening strides fagpersoner om hva som er en korrekt vurdering i en gitt sak der far ble anmeldt for vold mot sin 4-årige datter. De oppnevnte sakkyndige var blant annet uenig i utredninger og behandlingen som barnet fikk.

Sikkerhetsventilen

Jeg er en lekperson, men jeg har også et brennende engasjement for en barndom uten vold og overgrep. Min jobb er å være modig, kompromissløs og på barnas side – ikke å være fagperson. Det jeg dog ikke kan forstå, er enkelte fagpersoners evne til skråsikkerhet. Noen ganger kan det på virke som om iveren etter å få rett, overskygger barns beste.

Uansett hva sannheten måtte være, så er det alltid barnet som er det største offeret når en anmeldelse om vold eller overgrep blir levert. Disse sakene strekker seg ofte over flere år, og barnet har med seg historien resten av livet. Vi skal verne om rettssikkerheten til mistenkte, men den skal ikke gå på bekostning av den sikkerhetsventilen vi alltid skal skru hardt til for å ivareta barnet.

La tvilen komme barnet til gode

Jeg vet at det fra et juridisk ståsted er å banne i kirken, men for meg som er det bedre å risikere den feilen det kan være å frarøve foreldre omsorg for et barn, enn å la et barn ha samvær med en potensiell overgriper. Det hender det er riktig å la tvilen komme tiltalte til gode. I disse sakene må vi la tvilen komme barnet til gode.

Ada Sofie Austegard , Generalsekretær Stine Sofies Stiftelse

Forsvarlig lønnsomhet er en forutsetning for NRKs utvikling

I sitt svar på mitt debattinnlegg den 8. januar om NRKs dårlige drift og lønnsomhet, skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at økonomisk lønnsomhet hverken er et krav eller et mål for NRK. Jeg kan ikke finne et eneste politisk vedtak som støtter dette. Tvert imot stilles det klare krav om lønnsomhet også til statseide bedrifter. Selv sykehusene avkreves forsvarlig lønnsomhet. Eriksen skriver videre at NRK skaper verdier og ikke lønnsomhet, akkurat som det skulle være et motsetningsforhold mellom lønnsomhet og verdiskapning i enhver form.

Lønnsomhet er en forutsetning for verdiskapning og dårlig lønnsomhet gir dårlig verdiskapning. NRK skaper altså med dårlig lønnsomhet ikke de verdier organisasjonen burde. Eriksens innlegg er skrevet med den sedvanlige sutrende NRK-arrogansen som er blitt et varemerke under hans ledelse. Det mangler som vanlig ikke på superlativer om hvor godt det egentlig går i NRK. Det virker som om han vil påtvinge oss sin variant av keiserens nye klær, nemlig at det går godt i NRK, selv når lønnsomheten er elendig. Hvem har så vedtatt at det er helt OK å drive med uforsvarlig lønnsomhet i NRK? NRK selv, selvfølgelig.

Som i alle andre bedrifter er det er NRKs plikt å sørge for forsvarlig økonomisk drift for å sikre sin egen langsiktige utvikling. Uten god lønnsomhet trues NRKs posisjon og fremtid og det er ingen tjent med. Det er dette Eriksen ikke forstår.

Kringkastingssjefen ønsker ikke å påta seg den enormt spennende, men også krevende, oppgaven det er å skape et NRK som også er økonomisk veldrevet. De rasjonaliseringstiltak NRK har gjennomført og gjennomfører er en begynnelse, men ikke i nærheten av det nødvendige. Det NRK trenger er en kringkastingssjef med et dypfølt ønske om også å skape et økonomisk veldrevet NRK. Det har vi ikke i dag. Derfor blir det nødvendig å ta opp temaet om et dårlig drevet NRK minst en gang i året

Jan Lindh, tidligere adm. dir i Orkla media, styremedlem i Aller media

Økte utslipp uten norsk olje og gass

For klimaet har det noe å si hvilke land som produserer verdens olje og gass. Norge bør ikke være blant de første til å stanse produksjonen.

Forfatter Anne K. Sæther prøver i sitt innlegg Oljen og vår livsløgn (Aftenposten, 5. januar) å gjøre fakta om til myter når hun kritiserer norsk petroleumsproduksjon. Men argumentasjonen holder ikke mål.

Alle seriøse prognoser viser at verden vil ha behov for betydelige mengder olje og gass de neste tiårene. For at vi skal nå klimamålene fra Paris-avtalen må olje og gass produseres med så lave utslipp som mulig. I Norge produserer vi med halvparten så lave utslipp som det globale gjennomsnittet. Det er bedre at produksjonen skjer på norsk sokkel enn om den flyttes til land med langt høyere utslipp.

Klimautfordringene løses ikke ved at de som produserer olje og gass med lavest utslipp stanser produksjonen. Det er massiv innsats fra alle parter som vil få oss dit Paris-avtalen har besluttet. Og her skal den norske olje- og gassbransjen gjøre vår del. Både ved å utvikle løsninger som reduserer utslipp fra den oljen og gassen som verden fremdeles vil være avhengig av, og ved å utvikle og investere i fornybare energikilder.

Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass

Orakelet i PISA

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har viktige poeng i sin kronikk i Aftenposten 10. januar. De aller fleste vil sette pris på hans hovedpoeng, nemlig at man ikke kan laste inn alt nytt og viktig som nye fag i skolen.

Men i sin beskrivelse av norsk skoles fortreffelighet i dag, etter sine fire år som minister, bruker ministeren nok en gang internasjonale studier på en tvilsom måte. Han skriver at vi nå er på rett vei, «særlig når vi sammenligner med skolesjokket på begynnelsen av 2000-tallet, da mange fryktet at resultatene i norsk skole var i fritt fall». Som eksempel på bedringen, hevder han at vi nå «har en klar fremgang i for eksempel den internasjonale PISA-undersøkelsen».

Men nei – dette er faktisk ikke riktig, selv om han har sagt dette flere ganger tidligere. De norske PISA-resultatene er nå akkurat der de var i katastrofeåret 2000, da fikk vi det godt regisserte «PISA-sjokket». Dette ga som kjent Kristin Clemet den krisestemningen hun trengte for å gjennomføre sin skolereform. Da de første PISA-resultatene kom for femten år siden, skapte en Høyre-statsråd krise og panikk. Nå er resultatene de samme, men presenteres som en suksess av en annen Høyre-statsråd.

Ved lanseringen av PISA for ett år siden, skrev Aftenpostens Helene Skjeggestad «Velkommen tilbake, PISA. Testen som viser det du vil den skal vise». Hun har fått mer rett enn hun kanskje skulle ane.

Svein Sjøberg, fysiker og skoleforsker