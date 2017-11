Kjære redaktør

Jeg vil gjerne henlede oppmerksomheten på en artikkel som sto på trykk i din velrenommerte avis søndag 26. november, med tittelen «Tusenvis av pass, søppel og dokumenter lå igjen etter at Pakistans ambassade flyttet ut», skrevet av Håkon Letvik.

I den forbindelse vil jeg gjerne komme med noen opplysninger som jeg håper vil gjøre saken klarere.

Konflikt med utleier

Som nevnt i artikkelen, har Pakistans ambassade siden 2012 vært i konflikt med utleier, Mukarram Sattar, en brite av pakistansk opprinnelse bosatt i Storbritannia.

Saken har trukket i langdrag, og i mars 2017 ble partene enige om å inngå rettsforlik. I henhold til forliket skulle ambassaden flytte fra eiendommen innen august 2017 uten andre økonomiske eller juridiske forpliktelser, en frist de overholdt. Nøklene til bygningen ble overlevert ambassadens juridiske rådgiver.

En av hovedgrunnene til rettstvisten mellom ambassaden og utleieren var at utleieren unnlot å utføre en del sentralt vedlikehold som var beskrevet i leieavtalen, og som var hans ansvar. Noe av vedlikeholdet var ekstremt viktig for å unngå at bygget ble ubeboelig og farlig å oppholde seg i.

Da rettens representanter og journalister besøkte bygningen, så den derfor forfalt ut.

Ingen viktige dokumenter

Ambassaden fjernet alt sitt materiell fra bygningen, inkludert nødvendig møblement, og alle, jeg gjentar, alle konfidensielle dokumenter. Da vi ryddet, glemte vi det ene rommet.

Da ambassaden ble gjort oppmerksom på at det fremdeles fantes dokumenter i ett av rommene, ble det bestemt opplyst til utleier og hans representant at disse dokumentene ikke hadde noen som helst verdi eller betydning. Dette var gamle, utdaterte og ugyldige pass samt andre dokumenter som skulle makuleres eller kastes.

Ambassaden tilbød seg å sende noen tjenestemenn som kunne fjerne og kaste dokumentene, men utleiers representant sa at siden de hverken var viktige eller konfidensielle, kunne de stå for avhendingen selv, og at det ikke var noe problem.

Skuffende av Aftenposten

Ambassaden stolte på at utleier og hans representant hadde gode intensjoner, siden all uenighet var løst gjennom gjensidig avtale. Det er nå tydelig at dette ikke er tilfelle, noe som er uheldig.

Det er også skuffende at en velrenommert avis, som Aftenposten, som er kjent for sine objektive og gjennomtenkte artikler, har viderebrakt denne historien som kun tjener til å så splid og skape misoppfatninger i det pakistanske og norske samfunnet og undergrave det utmerkede forholdet som finnes mellom Pakistan og Norge.

