Kjære Erna Solberg,

Jeg er helt enig i at vi må holde folketallet oppe i Norge og at kvinner dermed må føde flere barn.

Det jeg ikke helt forstår, er hvordan du og din regjering tenker at dere har bidratt og skal bidra til dette?

Privat

For at kvinner skal føde flere barn må vi føle oss trygge på at samfunnet tar godt vare på oss både før, underveis og etter en eventuell graviditet.

Føltes uverdig

Selv opplevde jeg i 2018 at et sterkt ønsket barn døde i magen min.

Da dette skjedde, opplevde jeg hverken at helsevesenet ga meg den hjelpen jeg trengte for å få abortert bort barnet, eller at de ga meg den oppfølgingen jeg trengte i etterkant for å bli klar til å forsøke å bli gravid igjen.

Det hele føltes rett og slett ganske uverdig.

Jeg opplevde ingen form for oppfølging av hverken det fysiske eller det psykiske. Bare tanken på å bli gravid igjen etter å ha blitt møtt av helsevesenet på den måten, gjorde meg uvel. At jeg et halvt år senere likevel turte å forsøke å få barn med mannen min igjen, var på tross av helsevesenet, ikke på grunn av helsevesenet.

De hundrevis av meldingene jeg har mottatt av kvinner fra hele landet etter at jeg skrev en tekst om temaet i Aftenposten, forteller meg også at dette langt ifra er noe som kun jeg kjenner på.

Det som diskuteres, gjør meg redd

Jeg lurer også på hvilke refleksjoner du har gjort deg rundt hvordan den politikken / maktkampen du har ført denne høsten har bidratt til kvinners trygghet i det å planlegge å få barn?

Det du og KrF diskuterer, gjør meg redd.

Skal det virkelig være slik at vi kvinner ikke får noen ultralyd eller andre former for fosterdiagnostikk før uke 12, men dersom det oppdages alvorlige feil ved fosteret (og nei, jeg snakker ikke spesifikt om Downs syndrom) etter uke 12, så skal det ikke være greit med abort?

Og skal det virkelig være slik at vi kvinner må sykeliggjøre oss selv for å få innvilget abort, i stedet for at samfunnet sier at «vi stoler på at enhver kvinne vet best hva som er riktig for henne og for hennes familie»?

Den politikken du har ført i høst, har på ingen måte gjort meg mer trygg på det å forsøke å unnfange flere barn, den har derimot gjort meg langt mer usikker.

