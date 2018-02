Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven kommenterer i et innlegg i Aftenposten 6. februar dommen i gruppesøksmålet mellom Forbrukerrådet og DNB under tittelen «Hvis fondsforvaltning hadde vært en pølse».

Hun mener tingrettens dom, der DNB ble frifunnet, viser at domstolene er for tilbakeholdne med å bruke alminnelig kontraktsrett på avtaler om finansielle tjenester.

Artikkelen kan etterlate et inntrykk av at tingretten kom til at DNB ikke hadde levert en «alminnelig god vare» og at DNB ble frifunnet fordi tingretten skal ha ment at det er lovgiver som eventuelt må innføre en grense for hva som må anses som alminnelig god vare innenfor dette livsområdet.

Det gir grunnlag for noen kommentarer.

Frifunnet fullt ut

I gruppesøksmålet i DNB Norge-saken hevdet Forbrukerrådet at DNB hadde tatt seg betalt for forvaltningstjenester som ikke var levert. Forbrukerrådets krav var på totalt 690 millioner kroner. DNB ble frifunnet fullt ut for Forbrukerrådets krav.

Tingretten kom til at DNB hadde levert det man hadde lovet og at kundene hadde fått det de hadde betalt for. Kundene betalte for en aktiv forvaltning som ga dem mulighet til meravkastning – og det fikk de. Domstolen var på dette punktet uenig med Finanstilsynet, som Kjørven viser til i sitt innlegg.

Domstolen la videre til grunn at forvalterne av fondene ikke hadde lagt ned mindre innsats enn det andre aktive forvaltere gjør. Retten pekte også på at forvalterne hadde tatt en rekke posisjoner som avvek fra indeks. Så vurderte retten om det var grunnlag for å si at denne innsatsen likevel ikke var nok og at det burde innføres en tallmessig minstegrense for hvor mye forvalter måtte avvike fra referanseindeksen.

Oslo tingrett kom til at det ikke var rettslig grunnlag for å oppstille en slik minstegrense og stilte spørsmål ved om det i det hele tatt er ønskelig. Om man gjør risiko til et mål i seg selv, så kan det for eksempel føre til at forvalterne øker risikoen for risikoens skyld, uten at det er i kundenes interesse. Risiko er kun et middel for å oppnå målet om meravkastning, ikke målet i seg selv.

Feilslått parallell

Hvor store avvik en forvalter skal ta, må vurderes ut fra fondets vedtekter og prospekt. DNB Norge-fondene var brede fond som ikke skulle ta stor relativ risiko. Med stor ressursinnsats og kvalitet i forvaltningen leverte fondene bedre avkastning enn referanseindeks i en årrekke. I perioden 2005 til 2015 fikk 71 prosent av andelseierne meravkastning – etter kostnader, sammenlignet med om de hadde investert i et indeksfond.

Økt risiko kan gi høyere gevinst, men også større tap dersom forvalter ikke treffer med investeringsbeslutningene. Det er ingenting som tilsier at høyere relativ risiko gir større mulighet for å slå referanseindeksen. Parallellen mellom lengden på en pølse og størrelsen på et aktivt fonds relative risiko er derfor feilslått.

