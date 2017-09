Er det noe jeg er blitt opptatt av i det siste, så er det hvordan vårt samfunn forholder seg til frivillig barnløse.

Jeg er en kvinne som nærmer meg 30 år, og som ønsker sterilisering. I Norge kan man ikke sterilisere seg før man er 25 år. Jeg forstår hvorfor denne grensen finnes. Det er uheldig om man skulle angre på avgjørelsen. Samtidig finnes det kvinner som er sikre i sitt valg. Kvinner som ønsker å bli sterilisert for å slippe den psykiske og fysiske belastningen ved å bli gravid.

Bør ikke det også være gratis?

Dersom man er gravid og ønsker abort, er dette gratis. Det samme gjelder dersom man ønsker å gjennomføre svangerskapet. Det er slik det bør være, men bør det ikke samtidig være gratis å bli sterilisert?

Egenandelen for sterilisering er i dag på 6079 kroner. Før 2002 var den 268 kroner. Antallet kvinner som steriliserer seg har falt med 80 %, fra over 5000 inngrep i 2001 til 1100 i 2015 (tall fra Helsedirektoratet). Det kan tyde på at kvinner som ønsker å sterilisere seg, ikke har råd til å gjøre det på grunn av den høye egenandelen.

Mye til barn og barnefamilier

I Norge får man stønader, permisjon, subsidiert barnehage, fri skole - alt relatert til familie. Hvordan har det seg at vi som ikke ønsker å benytte oss av alle disse tilbudene, må betale for sterilisering?

Man ønsker at befolkningen får barn, dersom man ser på verdensøkonomien. Vi må konsumere for å få økonomien til å gå rundt, og da må man ha nok folk som kan produsere og konsumere varene. Dette er ikke er en løsning som kan fungere i evig tid, planeten har begrensede ressurser og flere mennesker er vel det vi trenger minst av.

Vi som glemmes av politikerne

I disse valgtider fokuserer politikerne på eldreomsorg, bomringer, bønder og familierelaterte temaer, men jeg syns ikke de skal glemme oss andre som faller utenfor disse kategoriene.

Hvordan skal man som frivillig barnløs føle seg akseptert i samfunnet når til og med vårt eget land ikke legger til rette for at man skal kunne være det? Det er uforståelig at det er gratis å føde eller ta abort, men ikke å sterilisere seg. Fjern egenandelen for sterilisering nå!

