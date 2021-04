Kort sagt, søndag 4. april

NRKs store sjanse til å bringe nytt innhold

27. mars kunne vi lese i Aftenposten om TV3s planer for den kommende vintersesongen, der de har investert i rettighetene til langrenn, hopp, kombinert og alpint. Dette åpner spennende muligheter for NRK, som nå må fylle de store sendeflatene hver helg med nytt innhold. Nå gjelder det å gripe sjansen til vise et mangfold av kultur- og opplysningsprogrammer. NRK bør derfor raskt invitere alle interesserte til en bred idédugnad.

For min egen del ser jeg frem til at klassisk musikk, jazz og folkemusikk får sitt gjennombrudd i fjernsynet, ikke minst med norske komponister og utøvere. Første skritt bør være å strømme langt flere av Kringkastingsorkesterets strålende konserter, og jeg er sikker på at andre musikere allerede tripper forventningsfullt. Som vi vet fra Hovedscenen på NRK 2 søndag kveld, er det heller ikke vanskelig å kjøpe inn utenlandske programmer.

Våre institusjonsteatre får betydelig offentlig støtte. Det er på tide at et sulteforet publikum får sitt også utenfor noen få byer, supplert med uavhengige og nyskapende teatergrupper. (Det er fristende å nevne Black Box med «Ways of seeing» som eksempel.) En gang i tiden, da det bare var én kanal, eksisterte det til og med et eget fjernsynsteater.

Nettopp i disse tider er det utviklet utradisjonelle måter å formidle kunnskap og engasjement på, ikke minst innenfor livssyn, humaniora, samfunnsfag og naturvitenskap. Behovet for det vi i gamle dager kalte «folkeopplysning», er ikke akkurat mindre med regjeringens forslag om fjerne disse områdene fra fellesfagene i videregående skole. De akademiske murene er ikke like høye som før, og kanskje kan man starte med en norsk oppfølger til den strålende TV-serien om Danmarks historie?

Selvsagt blir det behov for nye medarbeidere, men det blir jo ledige lønnsmidler når sportskommentatorene melder overgang til TV3.

Tore Linné Eriksen, professor em., Oslo Met