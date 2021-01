Oslo kan ikke skylde på industrien

Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri

Byrådsleder Raymond Johansen mener regjeringens åpning for karantenefritak bidro sterkt til smitteeksplosjonen i høst. Foto: Heiko Junge / NTB

Raymond Johansen har brukt hagle der han skulle ha drevet skarpskyting.

I Aftenposten 14. januar skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at « ... regjeringens hodeløse åpning for karantenefritak, presset frem av blant andre Norsk Industri, bidro sterkt til smitteeksplosjonen i høst».

Det Norsk Industri «presset frem», var knyttet til hvordan våre bedrifter langs kysten kunne ta i bruk en kombinasjon av testing og kontroll på innkvartering til de innleide var dokumentert smittefrie.

Byrådet i Bergen, arbeiderpartistyrt, har lykkes gjennom balanserte tiltak. Politisk ledelse i Oslo har åpenbart innført tiltak basert på populisme, ikke logikk. Jegeren Raymond Johansen har brukt hagle der han skulle ha drevet skarpskyting. Tiltak med liten effekt på smittespredning, men stor skade for deler av næringslivet.

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Foto: Kristian Hansen

Det er på grensen til umoralsk å påstå at situasjonen i Oslo utelukkende er en konsekvens av importsmitte, når Verdens helseorganisasjon i månedsvis har advart mot pandemibølge nummer to og nå en tredje. All smitte fra provinsen i Kina er knyttet til reise, viruset svømmer ikke over havene. Men handel mellom land, utveksling av arbeidskraft og så videre kan ikke stoppes av den grunn.

Industriens innleie av arbeidskraft til Vestlandet er fundert på det beste av smittevernfaglig kompetanse. Dette har ingenting å gjøre med at Oslo har mislykkes!