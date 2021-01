Dette er konsekvensene av falske nyheter

Kristoffer Egeberg Redaktør i Faktisk.no

Trump-tilhengere tok seg onsdag inn i Capitol i Washington D. C., bygningen der Kongressen holder til. Foto: Shannon Stapleton/Reuters/NTB

Selv om Norge skiller seg fra USA, er det grunn til å advare.

Bildene av demonstranter som stormet kongressbygningen i USA med Trump-flagg og QAnon-effekter, er uvirkelige. Det samme er bilder av livredde kongressmedlemmer som gjemte seg bak benkeradene, mens livvaktene sto med pistolene hevet. Men for oss som har jobbet med faktasjekk og fulgt konspirasjonsteorienes utvikling tett de siste fire årene, er det dessverre ikke overraskende.

QAnon-bevegelsen pekes ut som sentral i stormingen av den amerikanske kongressbygningen. Bevegelsen, som tror verden er styrt av djeveldyrkende barneovergripere, ser på Donald Trump som en messiasskikkelse og oppildner til kamp mot elitene.

Har for lengst spredt seg til Norge

Det er vanskelig å se for seg at det samme kan skje i Norge. Vi har ansvarlige politikere og ingen president som bruker Twitter til å spre løgn og hat.

Det foruroligende er imidlertid at denne tenkningen for lengst har spredt seg til Norge. Det er verdt å merke seg at QAnon allerede har flere tusen medlemmer i norske Facebook-grupper.

Man kan si at noen tusen ikke er så mange. Men det var heller ikke så mange som stormet kongressen i USA. De var likevel mange nok til å ryste demokratiet og sjokkere en hel verden.

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk.no. Foto: Privat

Konspirasjonsteorier

Her hjemme fantaserer QAnon-tilhengere og andre konspirasjonsteoretikere om at norske politikere, med statsminister Erna Solberg i spissen, skal bli straffet for «landssvik». De utgjør den ekstreme kjernen i et mylder av veletablerte norske grupperinger som sprer desinformasjon og konspirasjonsteorier om koronapandemien, klima, mobilstråling, innvandring, FN, EU, mediene og lignende.

Ikke tro at disse konspirasjonsteoriene bare slår rot i noen få og utstøtte grupper. Ifølge en rapport fra organisasjonen Hope Not Hate tror én av fire briter på teorier som er koblet til QAnon.

Nylig ble vandalisering av kunstverk ved Pergamon-museet i Berlin koblet til uttalelser fra en tidligere TV-kokk som i dag sprer QAnon-relaterte teorier.

I Norge har det voksende konspirasjonsmiljøet gått under radaren for de fleste. Vi vet altfor lite om dem, og bare noen få av oss jobber systematisk for å få en oversikt.

Får nye tilhengere hver dag

I NRKs nyhetssending torsdag morgen diskuterte landets ledende politikere fenomenet som om det først og fremst er et særamerikansk problem. Vi er neppe kommet dit at Stortinget stormes med det første, men selv om Norge skiller seg fra USA, er det grunn til å advare.

Desinformasjon, konspirasjonsteorier og falske nyheter får nye tilhengere hver eneste dag. De får god hjelp av algoritmene i sosiale medier, som forsterker den alternative virkeligheten ved å samle likesinnede i egne ekkokamre og filtrere bort motstemmer, fakta, vitenskap og sunn fornuft.

Tilhengerne nærer hverandres mistro til myndighetene, mediene og systemene. All motstand stemples som knebling og sensur.

Det er slike grupper terroristen Philip Manshaus frekventerte, før han drepte sin stesøster og angrep moskeen i Bærum.

Demonstranter i Capitol. Q-en på genseren står for QAnon, som er en konspiratorisk bevegelse. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/NTB

Dette er et varsko

Vi finner konspirasjonsteoriene igjen i manifestet til terroristen Anders Behring Breivik. Han inspirerte Brenton Tarrant til å drepe 50 mennesker i Christchurch på New Zealand i 2019.

Og ser vi nærmere på de rundt 100 norske fremmedkrigerne, går det en rød tråd i hvordan dyrkingen av konspirasjonsteorier på Youtube og andre sosiale medieplattformer brakte dem sammen og bidro til radikaliseringen.

Derfor er det som nå skjer i USA, et varsko. Den digitale offentligheten gir dårlige kår for konstruktiv meningsbrytning og faktabasert samfunnsdebatt. Algoritmene i sosiale medier favoriserer innhold og lenker som spiller på følelser – ikke minst sinne og avsky. De som vet å utnytte dette, vinner kampen i den nye offentligheten. I ytterste konsekvens kan det føre til opptøyer og vold.

Derfor må vi som samfunn bruke mer ressurser på å forstå og motvirke denne utviklingen. Det vi ser i USA, må bli en oppvåkning og et vendepunkt der vi går sammen for å snu trenden, slik at desinformasjon og konspirasjonsteorier ikke utvikler seg til en alvorlig trussel mot vårt demokrati.