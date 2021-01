Folk begynner å bli forbannet

Eivor Evenrud Bystyrerepresentant, Rødt Oslo

At det ikke har vært obligatorisk testing ved grensen, er en skandale, mener Eivor Evenrud i Rødt Oslo. Foto: Jan Tomas Espedal

Når vi ikke skal ha besøk av en eneste person hjemme, så er det himla rart samtidig å ta imot opptil 20.000 arbeidere fra land med høye smittetall.

Etter en jul og nyttår med strenge restriksjoner på hvor mange vi kunne være på ulike dager, blir det nå strengere koronaregler.

Over hele landet er venner og familie i ukesvis blitt «valgt bort», eller så har de holdt seg unna hverandre på dager da man aller helst skulle vært sammen.

Det har folk gjort fordi alle kjenner noen i risikogruppen, fordi de vil bidra i dugnaden eller har høy tillit til myndighetene og derfor rett og slett følger reglene.

Fy søren, så flinke vi var i 2020!

Og så kommer 2021, året starter sånn skikkelig i dag. Den første mandagen i året er alltid dagen hvor hverdagen kommer ordentlig tilbake.

Vi starter med at man ikke skal ha besøk av noen, med mindre man bor helt alene. Da kan man ha én eller to nære besøksvenner. Restriksjonene gjelder i første omgang til 18. januar. La oss håpe det holder, for dette er kjipt!

Men det er ikke bare kjipt denne gangen. Folk, inkludert meg selv, begynner bli forbannet.

Mister dugnadsånden litt

For når man ser at det senest i går landet tre fly fra Polen og Litauen på Gardermoen, og at det derifra er ventet over 100 fly de første ukene i januar, mister man dugnadsånden litt.

Folk som bor i Norge, skal selvsagt få fly hjem, og for dem har ordinære karanteneregler vært gjeldende i lang tid.

Problemet med alle flyene som har landet, og skal lande i Norge de neste dagene, er at det ikke er like regler for alle passasjerene der. I lang tid har regjeringen nemlig gitt karanteneunntak for arbeidsinnreisende.

Joda, mange bedrifter henter - og sier de er avhengige av - arbeidskraft fra for eksempel Polen og Litauen. Men når vi ikke skal ha besøk av en eneste person hjemme, så er det himla rart samtidig å ta imot opptil 20.000 arbeidere fra land med høye smittetall.

En skandale

De siste 14 dagene er smittetallene i Norge litt over 6600. Litauen har omtrent halve Norges befolkning, men over 35.000 smittede de siste 14 dagene.

At det ikke har vært obligatorisk testing ved grensen, er en skandale. Man skal teste seg senest 24 timer etter ankomst til Norge nå, men alle forstår jo at man kan rekke å smitte en hel del andre på de 24 timene. Blir man smittet på flyet, vil man heller ikke teste positivt ved ankomst Norge en time etter.

Å ha samme karanteneregler for absolutt alle som reiser inn i landet, burde være en enkel og forståelig løsning.

Skal vi fortsette dugnaden ordentlig nå, Erna, må du stille krav til bedriftene om at all innflydd arbeidskraft er «ansatt, men i karantene» til 18. januar. Den beskjeden burde du gitt allerede i går.

En versjon av teksten ble først publisert på Eivor Evenruds Facebook-side.