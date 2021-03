Kort sagt, fredag 12. mars

Ungdom, særlig jenter, som ressurs. Generasjonsbrev.

Snevert syn på ungdom

Feminist og norsklærar Sanna Sarromaa har ikkje fått med seg hovudpoenget i rapporten som Aftenpostens artikkel handlar om. Sarromaa avslører i innlegget sitt eit snevert syn på korleis ungdom, og ja – jenter, kan involverast i styre og stell utover elevrådet.

Det er nettopp gjennom medverknad og involvering av ungdom at vi legg til rette for at jentene, når dei blir kvinner, tek steget vidare til kommunestyre og andre verv og leiarroller. Det er medan dei framleis er jenter vi må sikre at dei slepp til og får bygge seg opp.

Ungdom, og særleg jenter, er ein viktig ressurs kommunane aktivt må bruke når kommuneplanar og lokalsamfunn skal utviklast. Dette er noko heilt anna enn å sitje i elevrådet, som norsklæraren Sarromaa tydelegvis trur er einaste arena der ungdom kan vere med og påverke utviklinga.

Eg tykker det er interessant at Sarromaa anklagar meg for å «degradere» kvinner og deira kompetanse, samstundes som ho sjølv seier at jenter ikkje er kvalifiserte til anna enn elevrådet. Distriktssenteret er ei tydeleg stemme for nettopp å sleppe til heile mangfaldet av ungdom når avgjerder skal takast og gode lokalsamfunn i distriktskommunane utviklast.

Marit Mellingen, direktør i Distriktssenteret

Fra risikogruppen til de unge

Kjære du som er ung,

Jeg skylder deg en stor takk.

Ett år er gått.

Og selv om vi skimter lys i enden av tunnelen, har det kostet og koster deg dyrt.

Takk for klemmene som du ikke ga.

Takk for besøkene som du ikke dro på.

Konserten som du heller så på en skjerm.

For korpskonserten, for fotballcupen du ikke spilte.

For speiderturen som det ikke ble noe av.

Takk for festen du avlyste fordi den ble litt for stor.

Takk for konfirmasjonen som du utsatte, for russetiden som ble så annerledes.

Takk for alle dager du har sittet hjemme. Og ventet.

Det har ikke vært lett,

Og jeg forstår at du er sliten.

Så i dag vil jeg bare si takk for alt det du har gjort, og for alt det du ikke har gjort,

Det kan ha betydd absolutt alt for meg.

May Grimdalen (79), Morten Syversen (76) og Liv Wergeland Sørbye (74), besteforeldre og KrF-ere