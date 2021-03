Senterpartiet vil straffe unge som sliter

Ina Roll Spinnangr Leder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Mikkel Ihle Tande Leder i Tryggere Ungdom

Kjerti Toppe (avbildet) vil at ungdom skal levere rusfrie urinprøver for å slippe straff. Nå svarer Ina Roll Spinnangr, leder av Tryggere Ruspolitikk, og Mikkel Tande, leder av Tryggere Ungdom. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Partiets ruspolitikk er selvmotsigende og skadelig.

«Rusavhengige må få hjelp, ikke straff», gjentar Kjersti Toppe (Sp). Samtidig vil hun at ungdom fremdeles skal måtte levere rusfrie urinprøver for å slippe straff og rulleblad.

At de unge som ikke klarer å slutte fordi de har et rusproblem, skyves lenger ut i utenforskap med straff, er prisen Toppe vil betale for å forebygge problemer hos de andre. Det er imidlertid lite som tilsier at mange i faresonen blir rusfrie av urinprøvekontrakter.

Ina Roll Spinnangr, leder av Tryggere Ruspolitikk, og Mikkel Tande, leder av Tryggere Ungdom. Foto: Pernille Sandberg

I en studie fra Folkehelseinstituttets Thomas Sandøy var det få av de unge som hadde sluttet med rus, mens flere hadde utviklet strategier for å unngå politiet. Prøvene kan lett omgås med GHB og andre stoffer som går raskt ut, eller stoffer det ikke testes for.

Helsedirektoratet mener urinprøvekontrakter ikke er et kunnskapsbasert tiltak, selv om Norsk Narkotikapolitiforenings styreleder konkluderer i sin masteroppgave med at effekten er for dårlig dokumentert. Skadevirkningene av å straffe rus er derimot godt dokumentert.

Frykt for straff fører også til at mange unnlater å ringe 113 ved overdoser fordi politiet kan komme. Stigmatisering gir dårligere psykisk helse hos brukerne generelt og økt risiko for kriminalitet hos unge spesielt.

De som sliter litt, kan slite mye etter møtet med politiet. Noen tar til slutt livet sitt.

Å slutte å straffe brukerne først når de er ferdig nedbrutt, er ikke forebygging. Dette vil Senterpartiet likevel gjøre – i tilfelle straff har en folkehelsegevinst som har unnsluppet forskerne. Ville en lege være like villig til å gi sine pasienter en medisin uten dokumentert virkning, men med sikre og alvorlige bivirkninger?