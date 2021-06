Obos saboterer sitt eget samfunnsoppdrag

Fabian Stang Advokat, tidligere ordfører i Oslo (H)

21. juni 2021 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hvor ble det av grunnideen i Obos? spør Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Obos er blitt en prisdriver i et allerede opphetet marked.

Boligbyggelaget Obos har hatt store overskudd. Bravo! Men overskuddene holdes langt unna eierne, altså medlemmene.

Pengene brukes ikke på forsiktig prisreduksjon på nye leiligheter, noe som ville gitt prisfall i hele markedet. De brukes på stadig nye aktiviteter, lenger og lenger vekk fra grunntanken.

Mange medlemmer ser nå at det Obos de trodde var deres samvirke, er blitt en storprofitør.

Som da Obos la ut en leilighet på Majorstuen til 95 millioner. Obos bør først bygge vanlige boliger til vanlige folk, før øverste del av luksusmarkedet skal få sitt.

Og salget av en hel blokk på Ulven. Rett foran nesen på medlemmer som ventet pent i kø, ble innflytningsklare leiligheter solgt til en utleieinvestor. Styret solte seg i en rapport de selv bestilte, som sa salget ikke brøt loven eller vedtektene.

Men medlemmene er ikke interessert i om salget var hårfint ok. De vil ha boliger.

Profitt og prisdriv

Jeg har stor sans for bedrifter som bruker beskattede midler for å sponse kultur og idrett. Men når Obos drysser ut penger til store deler av det frivillige Norge, blir jeg litt usikker på motivet.

Profittjaget har også vist seg når Obos kjøper blokker med helt ok leiligheter for så å rive og bygge luksusleiligheter.

Det er rart at ledelsen ikke forstår at slike øvelser er en hån både mot medlemmer som står i kø for normale leiligheter, og mot miljøet.

Obos er blitt en prisdriver i et allerede opphetet marked. Det har blant annet vi som har prøvd å skape borettslag tilrettelagt for eldre, merket. Der Obos byr, vinner som regel Obos.

Hold ut

Snart er det tid for generalforsamling, og tillitsvalgte skal velges. Ledelsen har full kontroll. Blant Obos-medlemmene er ikke én funnet verdig til en plass i styret. Er ingen blant 500.000 personer kvalifisert?

Samvirket var ment å betjene vanlige folks boligbehov. Bare medlemmene kan bryte opp det rare som nå skjer med fellesskapets arv.

Jeg er redd dagens ledelse vil overleve årets generalforsamling. Men hvis medlemmene holder ut, holder sammen og fortsatt krever rettferdighet, kan Obos igjen bli en aktør som bygger gode, rimelige boliger.