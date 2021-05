Hva skjer når grensene for hvem som er en influenser, viskes ut? Jeg har en teori.

Alle blir influensere.

To argumenter som går igjen nesten uansett hvilken sak man snakker om, er «Nå er det gått for langt» etterfulgt av «Hva blir det neste?»

Disse retoriske flammekasterne tilfører sjelden noe produktivt til det offentlige ordskiftet, men jeg tror endelig jeg har funnet en sak hvor de virkelig kommer til sin rett:

Influenserbransjen er gått for langt.

Det var da jeg så en barndomsvenninne dele ut rabattkoder på kollagenpulver til sine 1500 instagramfølgere at jeg kom til denne konklusjonen. For hva skjer når grensene for hvem som er en influenser, viskes ut, og hvermannsen plutselig svømmer i sponsoravtaler? Hva blir det neste? Jeg har en teori.

1. Alle blir influensere.

Snart har ingen av oss jobber, vi lever alle av å selge abonnement på proteinbarer og andre unødvendige ting gjennom sosiale medier.

2. Rabattkoder blir en gangbar valuta.

3. Spedbarn blir solgt til høystbydende merkevare og trent opp i influenserleirskoler.

4. Alle finner ut at å selge ting med kroppen sin er utdatert og gammeldags, nå er det åpenhet som gjelder. Det som virkelig selger, er tross alt illusjonen av å ha en venn. Dermed har vi ingen venner lenger, vi har bare potensielle kunder.

5. Til slutt kommer den uunngåelige økonomiske kollapsen. Det viser seg at å selge hverandre sminkepaletter frem og tilbake ikke er bærekraftig. Da går vi tilbake til det grunnleggende: Rangere folk basert på hvor mange følgere de har.

