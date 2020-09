Forsvar Hviterusslands forfulgte journalister!

Svetlana Aleksijevitsj

Andrej Bastunets

Christophe Deloire

Nå nettopp

Hviterussiske journalister demonstrerte 2. september foran en politistasjon i Minsk til støtte for kolleger som ble arrestert mens de dekket en protestaksjon dagen før. Tut.by / via AP / NTB scanpix

Regimet driver mediesensur og arresterer uavhengige journalister.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under en debatt i den franske nasjonalforsamlingen den 11. september 1848 om resultatet av revolusjonen tidligere samme år, advarte Victor Hugo mot å stenge avisene.

«Prinsippet om pressefrihet er ikke mindre vesentlig og heller ikke mindre hellig enn prinsippet om alminnelig stemmerett», sa Hugo. «Disse to prinsippene er uadskillelige og utfyller hverandre. Pressefriheten, sammen med den alminnelige stemmeretten, er tanken om at alle skal opplyse en regjering bestående av alle. Å undergrave den ene vil si å undergrave den andre.»

Når verdens folk krever respekt for sine rettigheter som borgere, krever de en ærlig fremstilling av virkeligheten sammen med ærlige valg. De vet at pressefrihet er den friheten som gir dem mulighet til å verifisere eksistensen av alle andre friheter.

Som demonstrantene i Minsk sa: «Journalister er ikke forbrytere.» Aleksandr Lukasjenkos hviterussiske regjering forsøker dessverre å skjule virkeligheten bak en slags Potemkinkulisse.

Les også Maskerte menn på døren hos nobelprisvinner i Hviterussland

Diktaturets stillhet

I Hviterussland, som er rangert som nummer 153 av 180 land på verdens pressefrihetsindeks fra Reportere uten grenser, har fjernsynskanalene lenge vært helt kontrollert av regimet. Vanlige metoder for undertrykking er mediesensur og arrestasjon av uavhengige journalister.

Som svar på de nye frihetsdemonstrasjonene er myndighetene blitt mer brutale, med razziaer og massearrestasjoner, trusler og tortur. Mer enn 80 journalister er igjen blitt utsatt for forfølgelse fra myndighetene de siste to ukene.

Utenlandske medier er blitt fratatt akkrediteringen, og mange er utvist. Regimet nøler ikke med å blokkere tilgangen til dusinvis av nyhetsnettsider eller til og med å stenge all tilgang til internett. Det forhindrer også trykking og distribusjon av uavhengige aviser. Det vil gjerne erstatte protester og debatter med et informasjonsvakuum, altså fullstendig stillhet.

Vi ønsker ikke diktaturets stillhet tilbake, det som den polske reporteren Ryszard Kapuscinski kalte «stillheten som er kjennemerket på ulykke og ofte forbrytelse».

Les også Solberg ut mot Hviterusslands regjering: – Det bør være et nytt valg

Det internasjonale samfunn må reagere

Derfor ber vi FNs generalforsamling sende observatører for å undersøke mishandlingen av journalister. Vi ber Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) om å inkludere pressefrihet som en prioritert sak i den foreslåtte meglingen i krisen. Og vi ber Samveldet av uavhengige stater (Sus) skrinlegge planene om at Hviterussland skal ta over lederskapet i 2021, med mindre landet avslutter volden mot mediene.

Og sist, men ikke minst, ber vi alle land som er vennlig stemt overfor Hviterusslands folk ønske velkommen alle forfulgte hviterussiske journalister som ikke kan fortsette å arbeide der for øyeblikket.

En av oss, Svetlana Aleksijevitsj, sa en gang: «Frihet er en langvarig og vanskelig oppgave.»

Langvarig eller ikke, denne vanskelige oppgaven behøver nå det internasjonale samfunns solidaritet.

Oversatt av Bjørg Hellum.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.