Egenrådig og egoistisk oppførsel i Bygdøy allé

Hans Edvardsen Bygdøy

Nå nettopp

Sykkelfeltene er blitt sikrere, bredere og langt mer markert i bybildet enn for bare få år siden, mener debattanten. Her fra Kirkeveien ved Ullevål sykehus.

Å sette bilen rett utenfor butikken er tydeligvis blitt en vane når fredagshummeren skal anskaffes.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo kommune ved Bymiljøetaten har i flere år arbeidet aktivt for en omfattende oppgradering av sykkelveinettet i Oslo. Sykkelfeltene er blitt sikrere, bredere og langt mer markerte i bybildet enn de var for ganske få år siden.

Det er derfor både trist og opprørende å oppleve at en liten gruppe som skal handle i byens dyreste fiskebutikk, Fjelberg Fisk og Vilt i Bygdøy allé, tar seg til rette og parkerer i sykkelfeltet rett utenfor.

Å sette bilen rett utenfor butikken er tydeligvis blitt en vane når fredagshummeren skal anskaffes. Sist fredag observerte jeg hele fem parkeringer rett utenfor butikken i halvtimen mellom klokken 13.45 og 14.15. Sykkelfelt som blir blokkerte på denne måten, skaper livsfarlige trafikksituasjoner.

Fjelberg Fisk og Vilt bør ta et selvstendig ansvar for at denne praksisen opphører. Butikken bør ikke innta en unnlatende og feig tilnærming til en gruppe av sine kunder som tydeligvis tillater seg en egenrådig og svært egoistisk oppførsel.

