Hvem er det som svartmaler?

Jan Bøhler 1. stortingskandidat, Oslo Senterparti

26. aug. 2021 21:30 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenpostens Nazneen Khan-Østrem anklager andre for svartmaling. Samtidig svartmaler hun selv mine hensikter over en lav sko, skriver Jan Bøhler. Her er han avbildet på Holmlia idrettsplass.

Aftenpostens kommentator påstår at jeg «foreslo at politiet skulle ha knivkontroller av alle på T-banen øst i Oslo». Det er mildt sagt en fordreining.

Aftenpostens kommentator Nazneen Khan-Østrem var med oss 12. august da vi la frem vår trygghetsplan og hadde møte med Furuset Fotball.

De unge fotballederne fortalte om sine bekymringer for ungdomskriminalitet og sin tro på idrettens forebyggende rolle. Vi kom også inn på prosjekter for å få frem unge ledere som Alna-skolen og Groruds forbilde-prosjekt.

Et forebyggende politi

Alt vi snakket om, gjaldt forebygging. Noe det i stor grad har handlet om for meg siden jeg begynte som fritidsklubbleder i Groruddalen på 1980-tallet. Enten det har vært idrett, musikkverksteder, nye flerbrukshaller, treningsparker, Groruddalstinget eller natteravning.

I 2005 lanserte vi Groruddalssatsingen som har gitt opptil 200 millioner i året til nærmiljøene våre, og fortsetter til 2026.

Likevel kommer Khan-Østrem 20. august med et frontalangrep på meg, hvor hun bare vil beskrive meg som hard. Hun kommer med insinuasjoner og uriktigheter.

Alle våre forebyggende tiltak passer ikke i Khan-Østrems historie, og blir derfor utelatt.

I vår plan for å gjøre Oslo til en tryggere by, foreslår vi en ubyråkratisk ordning med praktiske jobber til unge som har droppet ut av skolen. Vi vil ha en styrking av områdesatsingene i Groruddalen og andre steder.

Vi ønsker et forebyggende politi som skal bli mer kjent med de unge, ved å jobbe ut ifra lokale politiposter.

Exit-program for unge

I planen vår går vi også inn for et exit-program for å hjelpe de som er havnet i kriminelle grupper og gjenger. Khan-Østrem trekker frem Emrah i NRK-serien 18. Men hun nevner ikke at han på samme tid i serien er på vei inn i et kriminelt nettverk. Han oppbevarer våpen og narkotika for en kynisk bakmann.

I sesongen etter 18 møter vi Emrah igjen. Nå er han i fengsel og er redd for hva som vil skje når han slipper ut, fordi han har stor gjeld til det kriminelle nettverket.

Det er nettopp slike unge som kan trenge vårt exit-program.

Handlingsplan mot knivvold

Khan-Østrem påstår at jeg «foreslo at politiet skulle ha knivkontroller av alle på T-banen øst i Oslo».

Det er mildt sagt en fordreining.

Jeg har tidligere sagt at når politiet har knivkontroller etter politiloven paragraf 7a, som de har innimellom på enkelte steder til enkelte tider, så bør de kontrollere alle og ikke velge seg ut noen. Det skal ikke virke diskriminerende.

Jeg skrev nærmere om praktiseringen av knivkontroller i en kronikk i Dagbladet. Dessverre økte knivvolden i Oslo med 49 prosent i 2020. Vi vil derfor ha en handlingsplan for å forebygge vold med kniv.

Våre tiltak for en trygg by handler om forebygging og grensesetting. Her hører tiltak som en gjengenhet i politiet og mer inndragning av kriminelle penger også med.

Det står om hvordan våre nærmiljøer og barn og unges oppvekstvilkår skal utvikle seg. Og ikke om hva som er «politisk gunstig», slik Khan-Østrem insinuerer.

Hun anklager andre for svartmaling. Samtidig svartmaler hun selv mine hensikter over en lav sko.