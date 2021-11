Undervurderer kunnskapsministeren hvor viktig det er at elevene er på skolen?

Fredrik Halsen

Én time siden

Tror Tonje Brenna at Høyre innførte fraværsgrensen uten grunn? spør Fredrik Halsen (H).

Fraværsgrensen er helt nødvendig. Det bør kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) erkjenne.

Dette er et debattinnlegg.

Arbeiderpartiets kunnskapsminister Tonje Brenna har spådd ti måneder frem i tid: Koronasituasjonen kommer til å være så kritisk at det er urimelig å kreve noen som helst form for fraværsgrense for elevene. Eller forstår hun ikke viktigheten av fraværsgrensen?

Jeg reagerer på at kunnskapsministeren har bestemt allerede nå i november at det ikke skal være noen fraværsgrense før tidligst august neste år.

Grunnlaget for det er enten at Tonje Brenna vet at koronapandemien kommer til å være lik eller verre enn dagens situasjon, eller så mener hun at fraværsgrensen ikke er viktig nok til at den bør innføres så raskt som mulig.

Fraværsgrensen er helt nødvendig

Tror Tonje Brenna at Høyre innførte fraværsgrensen uten grunn? Det virker sånn, når hun uten problem kan si at den ikke skal gjeninnføres på minimum ti måneder. Sannheten er at fraværsgrensen er helt nødvendig.

Før fraværsgrensen hadde vi langt mer fravær, flere droppet ut av skolen, og høyt fravær kunne gå ubemerket uten at noen spurte hvorfor.

Jeg er redd for at vi nok en gang får elever som har så mye fravær at de går glipp av viktig skolegang. Men jeg er jeg enda mer redd for at elever med høyt fravær på grunn av psykisk sykdom eller andre alvorlige utfordringer ikke får den hjelpen de trenger. Nettopp fordi det uten fraværsgrensen ikke er noe system for å fange opp elever som er mye borte.

Å stille krav er å bry seg

Det har selvfølgelig vært nødvendig å sette fraværsgrensen på vent for å hindre smittespredning og overbelastning av helsevesenet under pandemien. Men jeg mener det er useriøst av kunnskapsministeren ikke å erkjenne at fraværsgrensen er nødvendig og burde gjeninnføres så fort som mulig.

Det å stille krav er å bry seg. Det gjelder både pandemi og skole. Vi krever at elevene er borte fra skolen på grunn av pandemien – da burde vi også kreve at elevene er på skolen når pandemien ikke gir grunnlag for noe annet.

Om det var riktig å gjeninnføre fraværsgrensen i oktober, eller om det er riktig å fjerne fraværsgrensen nå, kan selvfølgelig diskuteres. Men det er spesielt at Tonje Brenna ikke er villig til å gjeninnføre fraværsgrensen så fort som mulig. Vi trenger et system som gjør at elevene møter opp på skolen og sørger for at de som har det vanskelig, får hjelp når de trenger det.