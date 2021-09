Hvorfor skal kvinner og menn betale ulik pris for samme hårklipp?

Jeanett Ljostveit Bergen

Ved flere anledninger, hos flere forskjellige frisører, har jeg bedt om å få en herreklipp. Likevel er jeg blitt bedt om å betale for dameklipp, skriver Jeanett Ljostveit (bildet).

Oppgjørets time er kommet!

Når vi går i butikken og handler, er det ikke slik at et brød koster 29 kroner for menn og 42 kroner for kvinner. Vi betaler ikke forskjellig pris for den samme varen eller tjenesten basert på kjønn. Men av en eller annen grunn er dette «innafor» hos frisøren.

Ved flere anledninger, hos flere forskjellige frisører, har jeg bedt om å få en herreklipp. Jeg har vist frem bilde av en mann som eksempel på ønsket frisyre. Likevel er jeg blitt bedt om å betale for dameklipp. Det handler altså ikke om ønsket frisyre, men om hvilket kjønn kunden har, eller blir oppfattet som.

Jeg har ingen problemer med å forstå at noen frisyrer tar lengre tid å klippe enn andre. Men når mannen i frisørstolen ved siden av meg skal ha samme frisyre og betaler 250 kroner mindre, så er det noe som er riv ruskende galt.

Hva om det var omvendt?

Vi lever ikke i en verden der alle kvinner har langt hår og alle menn kort. Både kvinner, menn og folk med andre kjønnsidentiteter kan ha kort eller langt hår. Da kan ønske enten en teknisk vanskelig frisyre eller bare stusse tuppene litt. Så hvorfor er det fortsatt sånn at mange frisører baserer seg på en så gammeldags prisinndeling?

Jeg tror ikke noen menn hadde akseptert at det var omvendt, og at de for eksempel måtte betale noen hundrelapper ekstra hos bilmekanikeren fordi de var menn.

Det er mange grunner til at jeg reagerer på dette. For det første er det jo rett og slett ren kjønnsdiskriminering. I tillegg skaper det et unødvendig behov for å fastsette hvilket kjønn kunden har, og en økt risiko for at de av oss som faller utenfor kjønnsnormene, kan bli feilkjønnet. Det kan oppleves som ubehagelig å måtte legge ut om egen kjønnsidentitet når man egentlig bare ville klippe håret.

Minstepensjonister

En annen grunn til at dette provoserer meg, er at selv så langt vi har kommet i dag, tjener kvinner fortsatt bare 87,6 prosent av det menn gjør. Kvinner utgjør også 86 prosent av alle minstepensjonister i Norge i dag. Likevel skal de måtte betale mer for den samme tjenesten. Sånn kan vi ikke ha det i 2021.

Det ble slått fast av likestillingsombudet for flere år siden at det å tilby ulike priser for menn og kvinner hos frisøren ikke er lov. Likevel får det ingen konsekvenser for de frisørsalongene som velger å fortsette med denne praksisen.

Det skal sies at en god del frisører har kommet seg videre fra denne måten å prise på, enten ved fastpris, ved å dele inn i langt hår og kort hår, eller ut fra hvor lang tid klippen tar. Men dessverre er det veldig mange som fortsatt opererer med kjønnsdelte priser.

Oppgjørets time er kommet. Det er på tide at den gammeldagse kjønnsdelingen som preger store deler av bransjen, fjernes. Likestillingen må nå frem til frisørstolen.

Jeanett Ljostveit har startet emneknaggen #frisøroppgjør på Instagram.