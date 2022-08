Krigen i Ukraina har blottlagt sannheten om Europa

Mateusz Morawiecki Polens statsminister

Nå nettopp

Enkeltlandenes likeverd i EU eksisterer bare på papiret eller som festtaler, skriver Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

I altfor lang tid har det viktigste for mange land vært den lave prisen på russisk gass.

Krigen i Ukraina har vist oss sannheten om Russland. Mange nektet å innse at Vladimir Putins stat har imperialistiske tendenser. De forstår nå at i Russland har demonene fra det 19.- og 20. århundret gjenoppstått – nasjonalisme, kolonialisme og totalitarisme. Men krigen i Ukraina har også blottlagt sannheten om Europa. Mange europeiske ledere tillot seg å bli forført av Putin og er nå i sjokktilstand.

Tilbakekomsten av russisk imperialisme burde ikke kommet som en overraskelse. At Europa i dag er i en slik situasjon, er ikke på grunn av manglende integrering, men fordi man nektet å lytte til sannhetens stemme. Den stemmen har i mange år kommet fra Polen.

Makten ligger hos de sterkeste

Det faktum at den polske stemmen er blitt ignorert, er bare ett eksempel på det større problemet EU sliter med i dag. Enkeltlandenes likeverd eksisterer bare på papiret eller som festtaler. Den politiske realiteten har vist at det er Tysklands og Frankrikes stemmer som teller fremfor alle andres. Således har vi å gjøre med et formelt demokrati og et de facto fåmannsvelde der makten ligger hos de sterkeste.

Sikkerhetsventilen som beskytter EU fra majoritetens tyranni, er prinsippet om enstemmighet. Det kan noen ganger være frustrerende å finne et kompromiss blant 27 land når interessene så ofte er i konflikt, og kompromissene vil ikke nødvendigvis tilfredsstille hundre prosent. Men prinsippet om enstemmighet garanterer at enhver stemme vil bli hørt, og at den løsningen man finner, oppfyller hver av medlemsstatenes minimumsforventninger.

Tysklands gale avgjørelser

Hvis noen foreslår at EUs handlinger burde avhenge enda mer enn før av tyske avgjørelser – noe som vil bety å avskaffe enstemmighetsregelen – bør en kort, retrospektiv analyse av tyske avgjørelser gjøre utslaget. Hvis Europa alltid hadde handlet slik Tyskland ønsket i de siste årene, ville vi da vært i en bedre eller dårligere situasjon i dag?

Hvis hele Europa skulle fulgt Tysklands stemme, ville ikke bare gassledningene Nord Stream 1, men også Nord Stream 2 vært igangsatt for flere måneder siden. Europas avhengighet av russisk gass, som i dag tjener Putin som en utpressingsmulighet mot hele kontinentet, ville vært nærmest irreversibel.

Hvis hele Europa hadde sendt våpen til Ukraina i samme skala og i samme takt som Tyskland gjorde, ville krigen vært avsluttet for lenge siden. Den ville ha endt med Russlands absolutte seier. Og Europa ville vært på randen av enda en krig. Russland – oppmuntret av motstandernes svakhet – ville ha gått videre.

Ukrainas «blodskatt»

I dag vil enhver stemme fra Vesten om å begrense våpenleveranser til Ukraina, å lette på sanksjonene og å bringe «begge sider» (altså aggressor og offer) i dialog – ses på som et tegn på svakhet av Putin. Enda Europa er mye sterkere enn Russland.

Hvis vi virkelig ønsker å snakke om demokratiske verdier i dag, er det tid for et større oppgjør med Europas samvittighet. I altfor lang tid har det viktigste for mange land vært den lave prisen på russisk gass. Og likevel vet vi at den kan ha vært så lav fordi «blodskatten» Ukraina betaler i dag, ikke var lagt til i prisen.

Å bekjempe imperialisme i Europa er også en utfordring for Den europeiske union selv. EU har økende mangler i respekten for frihet og likhet for alle medlemsstatene.

Vi får oftere og oftere høre at det ikke er enstemmigheten, men majoriteten som bør avgjøre fremtiden for hele fellesskapet. Å gå vekk fra prinsippet om enstemmighet i videre sfærer av EUs aktivitet bringer oss nærmere en modell hvor de sterkeste og største dominerer de svakeste og minste.

Vi er ved et vendepunkt

Jeg appellerer til alle de europeiske lederne om mot til å tenke i de kategorier som er adekvate for tiden vi lever i. Og vi er ved et vendepunkt. Imperialistiske Russland kan bli beseiret – takket være Ukraina og vår støtte til dem. Seieren i denne krigen er rett og slett en sak som har med vår fasthet og besluttsomhet å gjøre.

Dagens forhold tvinger oss til å tenke innenfor en annen ramme. Vi må ha mot til å innrømme at EU ikke har levert som det burde overfor koronakrisen og den pågående krigen. Men problemet er ikke at vi går for sakte mot integrasjon og dermed burde påskynde denne prosessen. Problemet er at denne veien er den gale.

I stedet for å ta to skritt frem er det ofte bra å ta ett skritt tilbake og betrakte en bestemt sak på avstand. Å gå tilbake til de prinsippene som ligger i bunnen for Den europeiske union, synes å være det mest lovende. Hensikten er ikke å underminere dem, men styrke dem i stedet for å bygge tvers over dem. Europa trenger håp mer enn noensinne. Og håpet kan vi bare finne ved å returnere til prinsippene, ikke ved å styrke den institusjonelle overbygningen.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.