Håndbok om rasisme er uegnet for bruk i norsk skole

Kaare Skagen Professor emeritus, OsloMet

I dag 07:00

Den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk har utgitt en håndbok mot rasisme.

Det er uklokt å innføre en ideologi som er lånt fra USA, og som ikke er tenkt grundig nok inn i norsk samfunnsliv og skole.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den antirasistiske organisasjonen Minotenk har utgitt en «Håndbok mot rasisme». Boken er skrevet som en hjelpebok for lærere og lærebok for barn og ungdom ned til 12-årsalderen, altså sjetteklassinger.

Tråkker helt feil

Håndbokens hovedkilde til begreper og tenkning om raser, rasisme og antirasisme er såkalt kritisk raseteori som er utviklet av amerikanske akademikere.

En god del av «Håndbok mot rasisme» kan være nyttig og greit stoff. Den formidler personlige opplevelser og betraktninger over diskriminering og konsekvenser av utenforskap.

Der hvor denne boken tråkker helt feil og blir uegnet for bruk i skolen, er når begreper og teoribiter fra amerikansk raseteori blir forsøkt oversatt inn i norsk historie, kultur og språk.

Nevner ikke nordafrikansk slavehandel

Redaktørene Tony Sandset og Lisa Esohel Knudsen ønsker å vise at «Det norske samfunnet er blitt formet av de samme historiske prosessene som la grunnlaget for kolonialismen, nazismen og kolonialistiske overgrep».

Norge var umyndiggjort som nasjon og hadde ikke noen politisk innflytelse på dansk-norsk slavehandel.

Omtalen av rasisme skildrer et globalt system, men forfatterne begrenser seg til å omtale atlantisk slavehandel, der europeere sto for brutal utnyttelse og vold i stor skala.

Håndboken nevner ikke nordafrikansk slavehandel med europeere på 1700-tallet. Nordafrikanske pirater fra Tunis, Algerie og Tripoli angrep Storbritannia og andre europeiske land. De tok mellom 1 og 1,2 millioner europeere i fange. De ble solgt på muslimske slavemarkeder.

Slavehandlere har også vært «melaninrike»

Slaveeiere har historisk hatt alle hudfarger: hvit, brun, svart og rød. Slavehandlere og slaveeiere har også vært «melaninrike», som er det begrepet håndboken bruker på alle raser og befolkninger unntatt «hvite».

Mye slaveri har skjedd og skjer uten rasisme.

Forfatterne kunne kort nevnt at alle slaver i det britiske imperiet ble juridisk satt fri i 1834. Britene drev internasjonale kampanjer for å få andre land til å avskaffe slaveriet. Den britiske marinen iverksatte blokade utenfor kysten av Vest-Afrika for å stoppe slaveskip.

Ikke tenkt grundig nok

Håndboken forsøker tidvis å skille mellom rasisme i samfunnet og personlig ansvar og skyld for rasisme, men det hele flyter over i hverandre når alle «hvite» blir bærere og formidlere av rasisme i forskjellige former.

Barn og ungdom makter ikke alltid å skille mellom det personlige og «strukturelle». Snakk om «hvithetsnormer» i skolen kan bety at noen norske barn og ungdommer opplever at rasismemerkelappen blir klistret på dem personlig.

Det ville være stikk i strid med håndbokens hovedintensjoner, slik de tydelig kommer frem i flere av tekstene.

Barn og ungdom makter ikke alltid å skille mellom det personlige og «strukturelle»

Det er uklokt å innføre en ideologi som er lånt fra USA, og som ikke er tenkt grundig nok inn i norsk samfunnsliv og skole.