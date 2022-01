Unges mentale helse er viktig. Men det er også helseinformasjon.

Wasim Zahid Hjertespesialist

Nå nettopp

Det at folk kan identifisere seg med min situasjon, motiverer dem til å gjøre egne grep, skriver Wasim Zahid.

Å vise frem overkroppen er et litt tabloid grep. Men det er også et grep som fungerer for å spre et godt budskap.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Winnie Sofie Brækken Stein skriver i et Si ;D-innlegg at hun er skuffet over mine YouTube-videoer om en sunnere kropp. Hun mener at de skaper unødvendig kroppspress og viser til rapporter om at spiseforstyrrelser blant tenåringer har økt den siste tiden.

Jeg tar selvsagt de unges mentale helse på alvor, men har også forpliktelser til andre befolkningsgrupper. Videoene mine er ment for et voksent publikum. Statistikken fra kanalen viser at den største seergruppen er personer fra 25 til 50 år.

Tilfeldigvis sitter jeg på legekontoret og skriver dette innlegget mellom pasientene mine. Dagens første var en 61 år gammel mann med hjertesykdom. Han åpnet helt spontant med å si hvor mye han setter pris på at jeg forteller om mitt eget helseprosjekt på Youtube. Det har motivert ham til å ta grep selv, og etter bare to uker føler han seg mye bedre. Sånne tilbakemeldinger varmer.

Store helseutfordringer

Overvekt, diabetes og hjertesykdom er blant de største helseutfordringene i samfunnet. Disse tilstandene skaper stor lidelse og tar mange liv. Det er viktig å motivere til en sunnere livsstil, slik at folk kan få bedre livskvalitet og helse.

Og det er nettopp helse det er snakk, ikke utseende. Det poengterer jeg flere ganger i videoene mine.

I en av dem viser jeg blodprøvene mine. Disse avslører at jeg er i ferd med å få betydelig høyere risiko for både diabetes og hjertesykdom. For meg skal det altså ikke mer til. Daglig sjokolade og kjeks, samt manglende fysisk aktivitet kan gi helseproblemer.

Å vise frem overkroppen er et litt tabloid grep. Men det er også et grep som fungerer for å spre et godt budskap. I videoene mine fremmer jeg sunne verdier: Enkle mat-grep og fornuftig fysisk aktivitet. Jeg fraråder ekstreme dietter og snakker om viktigheten av familielivet. Dette er gode og «nedpå» verdier, i motsetning til mye av det spekulative man ellers finner på nettet.

Vil spre viktig informasjon

Da er det verdt det å ta av seg trøyen i noen sekunder for å «lokke» flere til god helseinformasjon. Kommentarene under videoene mine viser at mange har funnet stor inspirasjon i min åpenhet. At jeg er en vanlig mann, og ikke noe annerledes enn dem. At selv en «kjendislege» med masse kunnskap kan i perioder av livet gjøre dårlige helsevalg.

Det at folk kan identifisere seg med min situasjon, motiverer dem til å gjøre egne grep. Hensynet til de unges mentale helse er selvsagt viktig. Men det er også viktig å gi viktig helseinformasjon til andre deler av befolkningen.

Les Si ;D-innlegget her:

Les også Derfor ble jeg så utrolig skuffet da Wasim Zahid viste frem «magefettet»